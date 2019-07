Například zde nesečou trávu tak často jako dříve, ořezy keřů jsou omezené a citlivější. Pracovníci udržující zeleň též přestali obsekávat stromy.

„Vyšší tráva, která zůstane u kmenů, pomůže zadržet vlhkost a zabrání vysušování půdy pod stromy. Navíc se nám podaří ochránit kmeny stromů před poškozením, ke kterým by mohlo dojít při neopatrné manipulaci se sekačkou,“ sdělil místostarosta Martin Brož, který má údržbu zeleně v České Lípě na starosti. „Pokud tedy občané uvidí okolo stromů vysokou trávu, je to záměr, neznamená to, že pracovníci odborné firmy nedokončili svoji práci,“ připomněl.

Jak místostarosta dále doplnil, na území města nyní probíhá označování suchých stromů, které budou v zimním období pokáceny. Během léta také probíhá pravidelný řez keřů na veřejných prostranstvích ve městě. V letošním roce ale nechá radnice ořezat jen ty keře, u kterých je to nutné z důvodu bezpečnosti provozu. Ostatní keře se ořezávat nebudou.



„Ačkoli máme seznam keřů, u kterých bude probíhat ořez, mohou nám občané i tak hlásit další kusy, jež je podle jejich názoru z důvodu bezpečnosti nutné prořezat,“ uvedl Brož.

Aktuálně ve městě probíhá už třetí vlna seče. To, jak často město seká, závisí především na počasí a rychlosti, jakou tráva roste. Oproti předchozím letům však město neseká trávu na obvyklé 3-4 centimetry, ale nechává ji vyšší, seká se na zhruba 10 centimetrů.

Vyšší tráva pomáhá v zemi udržet vlhkost, zároveň se však při této výšce daří posekat i všechny kvetoucí trávy a plevele, které dělají potíže alergikům. „Téma nutnosti zlepšení zadržování vody v krajině je pro vedení města velmi důležité,“ připomněla starostka města Jitka Volfová. Jak podotkla, chystá se také vytvoření několika luk osetých květinami. „V letošním roce jsme učinili pokus a zřídili jsme tři takzvané květinové záhony z přímého výsevu, jejichž součástí je i luční kvítí, a uvažujeme o vysazení dalších,“ uvedla starostka Volfová.

S opatřeními a změnami v péči o zeleň souhlasí zastupitel a známý ochránce městské zeleně Miroslav Hudec. „Pokládám je za rozumné a za potřebnou součást místní adaptace na postupující nepříznivé klimatické změny. Bude ovšem třeba důsledně kontrolovat práci firem, kterým je svěřena péče o městskou zeleň, aby navržené zásady byly také stoprocentně dodržovány,“ řekl Hudec.

Věří též, že další nezbytné kroky budou postupně přibývat. „Mám na mysli například budování zádržných systémů na srážkové vody nebo vhodné úpravy zpevněných ploch, aby tolik nepřispívaly k přehřívání města,“ upřesnil Hudec. Podle něj bude nutno řešit i problémy přebujelé individuální dopravy, která velmi zhoršuje ovzduší ve městě a za čím dál častěji se vyskytujících extrémních teplot způsobuje nadlimitní koncentrace jedovatého přízemního ozónu.

Výbor pro životní prostředí zastupitelstva města už také některá ze zavedených opatření navrhl a další, která se netýkají jen letního období, doporučil. Jeho členové jsou přesvědčeni, že změnit bude třeba také technologii zimní údržby komunikací, zejména na minimum omezit používání posypových solí. „V celé republice jsou znepokojivé známky zasolování zdrojů vody, včetně vody pitné, a toto nebezpečí zasolení bude stoupat s tím, jak zdrojů vody ubývá a jak klesá jejich vydatnost,“ konstatoval Miroslav Hudec.

Městský úřad v České Lípě navíc od 24. července vydal zákaz odběru povrchových vod na celých povodích celkem 25 vodních toků na Českolipsku. Pokud se stav nezhorší, nařízení bude platit do 30. září letošního roku.