„Hlavní záměr byl podat svědectví o malých dějinách, jak jsem je zažil a prožil. Je to moje osobní bilance, nadělil jsem si ji k osmdesátinám. Někteří čtenáři si při četbě vybavili podobné zážitky, jiné kniha inspiruje, aby konečně přebrali vlastní bonboniéru s fotografiemi nebo dopisy, které roky leží v zaprášených krabicích někde na půdě,“ svěřil se Tichý s tím, že při psaní nejvíce myslel na svých osm vnoučat. „Pro ně je světová válka, rok 1968 nebo i Charta 77 tak dávná historie a nudné školní téma jako třeba bitva u Sadové 1866. Bonboniéra ale není učebnice dějepisu. Moc jsem se snažil, aby byla zajímavá, pestrá a zábavná. Snad ji tedy dočtou i ti nejmladší, nejen z rodiny,“ zdůraznil publicista.

Nejedná se o klasickou autobiografii. Výsledných devět chronologických oddílů knihy sestavil z povídek, ale taky z deníků, dopisů, básní a publicistiky, které v popisované době skutečně vznikly. „Dopisy z povodní na Slovensku, turistický deník z Egypta nebo dopisy z porodnice jsou sice dokumenty doby, ale běžný čtenář je bude číst jako literaturu. K dokreslení předlistopadových časů mi posloužila i objemná složka autentických kádrových materiálů,“ poznamenal.

Na začátku knihy čtenář nalezne citát z Forresta Gumpa, podle Tichého jde o ironickou stylizaci. Sice se jako on nesetkával se státníky, ale oni stejně nejrůznějším způsobem ovlivňovali malé dějiny celé rodiny. „Nevyhnul jsem se ani nepříjemným a vysloveně trapným vzpomínkám, kde nemám čím se chlubit,“ podotkl.

Navzdory pokročilému věku nerezignuje na občanskou angažovanost, i když ho občas přepadá skepse, jak je nejen ta naše společnost nepoučitelná. „Kolik lidí si myslí, že stačí zamávat svazkem klíčů a všechno se automaticky změní. Kolik lidí jen hokynářsky počítá, co můžeme od EU získat a jestli se nám to vyplatí. Nebo si myslí, že by radar v Brdech byla jen zbytečná komplikace,“ řekl s tím, že každý občan se má aktivně zajímat, co se v jeho okolí a zemi děje. „Podle Havla není naděje přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má smysl taky něco udělat. Bez ohledu na to, jak to dopadne,“ dodal.

Do Nového Boru se přistěhoval až v roce 1977, ale už jej považuje za svoje město. Taky se tu podle něj najde pár křiklounů, kteří ze zásady budou vždycky proti všemu. „Od listopadu 2014 máme na náměstí lavičku Václava Havla, ve světě jedenáctou v pořadí. I to o našem městě vypovídá,“ uzavřel vyprávění novoborský občan Jan Tichý.