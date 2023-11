/FOTO, VIDEO/ Každý z nás o něčem sní. A výjimkou není ani mladá slečna Jana, která se narodila s mozkovou obrnou a je odkázána na pomoc druhých. To nic nemění na tom, že se chce bavit a žít stejně jako její vrstevníci. Chce být co nejvíc samostatná.

Sbírku podpořila i česká herečka a dabérka Dana Černá. | Video: Komunitní centrum Motýlek

Navíc touží zažít letní tábor s kamarády, zatím zůstává jen u přání, které by jí ale mohlo splnit Komunitní centrum Motýlek. To provozuje od roku 2018 chatu Lužanku v Horní Světlé, kde buduje zázemí pro děti a mladé dospělé se specifickými potřebami, aby se zde cítili dobře, měli možnost osobního rozvoje a pracovali na své soběstačnosti.

Díky zaměstnancům a dobrovolníkům Motýlku mají tyto děti jedinečnou možnost zažít to, co by jim jinak zůstalo odepřeno. Atmosféru úplně normálního letního tábora, kde prožívají se svými vrstevníky legraci, dobrodružství a ty správné rošťárny. Zdejší koupelny ale nejsou uzpůsobeny pro návštěvníky s pohybovým postižením.

Proto se v Motýlku rozhodli jednu speciálně upravenou koupelnu vybudovat a k tomu využili kampaň na Donio.cz. „Až bude hotovo, bude svůj první tábor bez rodičů za zády moci prožít i spousta dalších Jan z celé České republiky. Vybourání máme za sebou. Teď bychom uvítali virtuální instalatéry, topenáře, obkladače či malíře, ať se Janiny jednodenní návštěvy změní v regulérní týdenní tábor,“ řekla Magdaléna Lukášová z Motýlku.

Startuje největší sbírka vánočních dárků pro děti. Připojí se také Českolipsko

Lužanka je více než sto let stará roubenka ležící v srdci Lužických hor a podle Lukášové není v možnostech komunitního centra zajistit její plnou bezbariérovost. „Snažíme se však o to, aby byla co nejlépe uzpůsobená naší cílové skupině. V čase, kdy Lužanku nevyužíváme pro námi organizované akce, ji půjčujeme spolupracujícím neziskovým organizacím,“ podotkla s tím, že ji pronajímají například i rodinám s dětmi či turistům, kteří se vydali poznávat krásu Lužických hor. „Každou takto získanou korunu investujeme do oprav Lužanky v souladu s principy sociálního podnikání,“ upřesnila.

Vybrané peníze ze sbírky tak poputují na vybudování prostorné toalety a bezbariérového sprchového koutu v přízemí chaty. Bude to znamenat velký posun v přizpůsobení prostor pro ty, kteří potřebují například při osobní hygieně pomoc druhého člověka. „V případě, že se nám nepodaří vybrat cílovou částku, rozložíme projekt do dvou etap. Pokud se nám díky štědrým dárcům podaří vybrat více peněz, využijeme je na specifické úpravy a opravu podkroví, kde jsou zatím původní podlahy,“ doplnila Magdaléna Lukášová.