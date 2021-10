„Nejsem sklář, ale šperkař, takže mám nějakou představu a od sklářů potřebuji, aby k ní řekli svůj názor, zda dílo můžeme udělat. Zaměřila jsem se na něco, co odpovídá mému šparkařskému řemeslu, na přírodní „scenérii“. Zrovna vytváříme vlčí máky,“ řekla pod „verštatem“ polevské hutě s tím, že skláři s nimiž pracuje jsou úžasní. „To je neuvěřitelné, jak jsou šikovní," velebila partu sklářů.

Paní Mucha Plocková sdělila, že se ve sklárně na Polevsku zastavila se svými plány již s předstihem, aby je pak během sympozia mohla zrealizovat. „Časově je to náročné, není to snadné,“ dodala umělkyně, která má mimo jiného exkluzivní právo pracovat s motivy, návrhy Alfonse Muchy. Slavného ovšem nemá jen dědečka, ale také její otec Jiří Mucha byl významným spisovatelem a novinářem.

Ona sama vystudovala v Praze architekturu na ČVUT a výtvarné vzdělání si doplnila řádným čtyřletým studiem na Akademii výtvarných umění. V roce 1981 odešla se svým španělským manželem do Barcelony, kde studovala malbu na výtvarné akademii Massana. Ve Španělsku žila 12 let a během svého pobytu zde pracovala mimo jiné v atelieru architekta Jaumeho Freixy (asistenta slavného Luise Serta) a ve světoznámém studiu Ricardo Bofill Taller de Arquitectura (RBTA). Podílela se na dostavbě muzea nadace Fundació Joan Miró v Barceloně, na stavbách pro barcelonskou olympiádu v roce 1992 i na projektech Palacio de Congresos a Escuela de Música Reina Sofia v Madridu. V roce 1992 se vrátila do Prahy a otevřela zde vlastní Atelier Mucha JP Praha, v jehož produkci propojila inspiraci dílem Alfonse Muchy s vlastní výtvarnou invencí.

V roce 2010 otevřela v Maiselově ulici v centru Prahy vlastní prodejní galerii Mucha JMP, která se v roce 2020 přestěhovala do prodejny Obecního domu hlavního města Prahy. Vystavuje v České republice i v zahraničí. Má dvě dcery.