Starosta Vomáčka nejvíce bodoval ve své obci, kde SPOLU získala 29,7 % hlasů, ale pěkného výsledku dosáhl i v rámci okresního města České Lípy (684 přednostních hlasů, 24,3%). Ostatně tato koalice voličům, co se rozhodují podle místa bydliště a působení kandidáta z Českolipska jiné alternativy nenabízela. Vít Vomáčka zvolení považuje za čest, zadostiučinění a především velkou zodpovědnost. Po oznámení konečných výsledků parlamentních voleb poděkoval lidem na sociální síti.

„Mnohokrát děkuji za vaše hlasy, podporu a důvěru. Až to vstřebám a „uklidním se“, tak se ozvu. Děkuji moc, je to fantastické,“ prohlásil novopečený zákonodárce z českolipského okresu.

Jednašedesátiletý Vomáčka je vystudovaný zemědělský inženýr a letos v květnu si připomněl neuvěřitelných 30 let ve funkci starosty Kravař. Jako asi nejdéle sloužící komunální politik Českolipska je známý díky mnoha „kauzám“, které vyprovokoval ze své pozice. Ať šlo o založení obecní dopravní společnosti BUS Kravaře s.r.o. v roce 1996, nebo zveřejňování občanů, kteří v obci páchali trestnou činnost na obecních webových stránkách, nákupem toaletního papíru pro okresní nemocnici, nebývalou podporou místní školy a dalšími neotřelými aktivitami ve veřejném prostoru. Stejně jako intenzivního rozvíjení a udržování kulturního a společenského života v obci. Byl a je velkým fanouškem zpěváka Karla Gotta.

„Vždy jsem ve volbách kandidoval jako nezávislý kandidát,“ připomněl Vomáčka. „Ze sportu jsem si odnesl přesvědčení, že se vyplácí hrát fér a přiznat třeba i pomyslný přešlap, který dle mého názoru prožije každý člověk v každé profesi. A stejně tak, že se mají říkat i nepříjemné věci, avšak slušně a kulturně, neboť pouze ve férové diskuzi je možno nacházet pokrok a řešení,“ dodal.

Podle Vomáčky má každý člověk svou hodnotu a nezáleží na jeho vzdělání a povolání. „Neboť i nevzdělaný člověk může být člověkem moudrým, který mne může obohatit. Apropos - zažil jsem několik vysoce vzdělaných lidí, které ale za moudré lze považovat velmi těžce,“ uzavírá.

Jeho návštěvy na radnici vždy upoutá spousta vyřezávaných hadů, i jiných artefaktů, které je zosobňují. „Fascinují mě. Chtěl jsem mít i živé, ale uvědomil jsem si, že by to bylo lidem nepříjemné, tak jsem začal sbírat tyhle dřevěné,“ vysvětluje Vomáčka. „Jsou to neskutečně férová zvířata, ty člověka nekousnou někde zezadu. Zákeřně na vás nezaútočí, to je mi sympatické.“