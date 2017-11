Jednání o shořelém Kounicově domě pokračují

Česká Lípa – Česká Lípa obdržela realističtější nabídku na odkup vyhořelého Kounicova domu. O záměru má jednat zastupitelstvo.

Kounicův dům je dva roky po ničivém požáru ve stále horším stavu.Foto: Deník / Jelínek Jiří

V pořadí třetí zimu bude vyhořelý Kounicův dům v České Lípě odolávat náporům přírodních živlů. Vnitřek budovy není ani provizorně zastřešený a historický erb šlechtického rodu stále visí na budově.

Město obdrželo od majitele objektu další nabídku k odkupu, tentokrát podpořenou znaleckým posudkem. Ten stanovil cenu na 6,9 milionů korun. Městu se podařilo vyjednat slevu.

„Nabízí se otázka, jestli není cena 4,9 milionů korun stále poněkud vysoká,“ říká na korigovanou nabídku Sdružení sportovních svazů ČR starostka České Lípy Romana Žatecká s poukazem na dezolátní stav objektu. Další neznámou je pro město případné budoucí využití rozlehlé stavby.

„Snažíme se řešit divadla, kulturní domy a další věci v určitém kontextu. Pokračujeme v setkávání s architekty a ti se ptali, na co vlastně chceme Kounicův dům,“ podotýká Žatecká s tím, že nějaké nápady se prý na radnici už sice rodí, ale je potřeba vše důkladně zvážit.



„Na druhou stranu, co se stane, když to nekoupíme? Tak dům prostě spadne,“ zamýšlí se starostka. Po konzultacích se statiky se vedení města domnívá, že pro Kounicův dům nastává zlomová zima. „Současný majitel ale nekoná nic pro záchranu objektu a spoléhá, že se město postará,“ dodává Romana Žatecká. Přitom by možná mohl.

„Bylo již ukončeno řízení s pojišťovnou, kdy došlo k úhradě nezbytných nákladů vzniklých při likvidaci následků požáru,“ uvedla před časem generální sekretářka Sdružení sportovních svazů ČR Ivana Jalovecká. Zábranami je ale stále zablokovaná přilehlá Berkova ulice, za což vlastník objektu už dostal a také zaplatil pokutu. Městský úřad podle starostky chystá další, větší.



Zda zastupitelé budou o domě jednat už na nejbližší prosincové schůzi zatím není jasné. Na přetřes přijde hlavně jednání o rozpočtu města na rok 2017.

OSUDNÝ DEN

13. května 2015 se sjely do České Lípy hasičské jednotky ze širokého okolí. Povedlo se jim zachránit alespoň okolí rozlehlého stavení. Policie následně vyšetřování ukončila s tím, že viníkem je firma najatá na drobné opravy střechy. „Konkrétní pachatel z řad zaměstnanců firmy však nebyl identifikován,“ uvádí Ivana Jalovecká.



