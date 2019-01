Nový Bor - Zastupitelé Nového Boru složili slib a rozhodli o svém vedení. Znovu se sejdou už za týden.

Před lety pověsil na hřebík povolání učitele a nyní se mu i nadále daří v křesle starosty. Jaromír Dvořák povede Nový Bor ve druhém volebním období po sobě. | Foto: Deník/Adéla Vachtová

Posledním místem na Českolipsku, kde nově zvolení zastupitelé složili slib a rozhodli o svém vedení, se stal ve středu večer Nový Bor. Už druhé volební období po sobě město sklářů povede úspěšný tandem starosta Jaromír Dvořák (SLK) a Stanislava Silná (SNK-ED) coby místostarostka. Zastupitelé o vedení města rozhodli doslova jednohlasně, žádná ze stran nenavrhla jiného kandidáta.Plánují investovat, opravovat i budovat

„Děkuji vám za důvěru a zvolení starostou města Nový Bor. Je to pro mě velká pocta a budu se snažit vykonávat svoji funkci poctivě, ku prospěchu města Nový Bor," reagoval Dvořák na volbu zastupitelů. Přitom zdůraznil, že prioritou je především pokračovat v investicích do stávajícího majetku města i rekonstrukci jeho středu. „Rádi bychom, aby se zrealizovala smuteční síň, čekají nás ale i velké investice do infrastruktury, zejména co se týká kanalizace, vodovodů a povrchů silnic a chodníků," dodal pokračující starosta.

Svá slova k zastupitelům i veřejnosti v podobném duchu pronesla také místorarostka Silná. „Zjišťuji, že čtyři roky jsou příliš krátkou dobou na to, aby se alespoň část původních myšlenek stačila dovést do zdárného konce. Bylo by tak dobré v této práci ještě jedno volební období pokračovat. Teprve lidé přinesou do města život, a tak považuji za důležité podporovat spolkový život, sport, kulturu a v rámci finančních možností nastavit spravedlivé a transparentní rozdělení peněz pro tyto aktivity, a to i v částech města, které byly v minulosti samostatnými obcemi a dnes jsou osadami," řekla mimo jiné Silná.

Ustavující zastupitelstvo v Novém Boru se oproti jiným městům a obcím na Českolipsku pozdrželo, a to kvůli stížnosti na průběh komunálních voleb, kterou podal neúspěšný kandidát Pavel Danys.

Vedení města, které se obávalo případného rozpočtového provizoria, proto svolalo další jednání zastupitelů už na příští týden. „Té práce je skutečně mnoho. Zdržení se budeme snažit dohnat tak, abychom mohli schválit rozpočet města ještě v tomto roce a postupovat podle něj v příštím kalendářním roce," vysvětlil Dvořák.

Nový Bor povede následující čtyři roky trojkoalice v čele s hnutím Starostové pro Liberecký kraj, SNK-ED a ČSSD. Zastupitelé na svém prvním zasedáním zvolili také sedmičlennou radu města. V ní zasednou Jaromír Dvořák, Stanislava Silná, Břetislav Chlup (SLK), Viktor Novotný (SNK), Boris Rýdl (SLK), Jiří Janás (ČSSD) a Michal Vlček (SLK). Šéf úspěšné novoborské společnosti Kolektiv ateliers, která sdružuje umělce nejrůznějších zaměření, je jednou z nových tváří v novoborském zastupitelstvu.

Ambice a chuť do práce mají nováčci

Jeho cílem je hlavně podpořit města v rozvoji sklářství, ale i dalších oblastech. „Spousta věcí je již rozjetých, ale mezi priority patří a bude patřit bezpečnost, to znamená kamerový systém a práce městské policie. Dále také problematika rekonstrukce náměstí Míru, s čímž souvisí také otázka řešení parkování v širším centru města. Určitě je co zlepšovat také v čerpání dotací na investiční akce města," uvedl pro Deník Vlček.

Novými členy zastupitelstva jsou také koordinátorka pěstounské péče v novoborském občanském sdružení Rodina v centru Dominika Babáková a Hana Kollertová (SLK), Václav Macela a Lukáš Fuksa (KSČM), dlouholetý manažer TJ Jiskra Ivan Zelenka a Luboš Řehoř za hnutí podnikatele a ministra financí Andreje Babiše ANO 2011 a Zdeněk Fakan za ČSSD.