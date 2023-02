Program otevření Jiráskova divadla je koncipován jako několikadenní, a to v termínu od 15. do 19. září 2023. „Otevření Jiráskova divadla je velmi významná událost, kterou by si měl užít co největší počet našich občanů. Proto jsme program otevření divadla rozložili do několika dní. První den otevření divadla bude patřit místním ochotnickým spolkům Divadelnímu klubu mladých a Divadelnímu klubu Jirásek. V sobotu 16. září bude na programu opera, v neděli pak program pro děti, obě představení připraví naše příspěvková organizace Kultura. V pondělí 18. září nabídneme ve spolupráci s Lípou Musicou nádherný koncert a poslední den programu bude patřit seniorům. Věříme tedy, že si z programu vybere opravdu každý,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová.