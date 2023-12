Veronika Slavíková z útočiště pro týrané psy říká, že často špatný nápad obdarovávat se zvířaty, je stále rozšířený. „Už máme žádost o přijetí dvou pejsků, kteří byli nevhodným dárkem a samozřejmě dotyčná paní o tom ani netušila.“ Čtyřnohý kamarád prý neodpovídal jejím představám. Bál se dětí, takže si ho nemohla nechat.

Zájemci mohou útulku Dogsy přispět prostřednictvým sbírky Postavme společně útulek pro pejsky

Lidé začali do jestřebského útulku volat téměř ihned po Štědrém dnu. Slavíková podotýká, že v případě psů se to děje už jen výjimečně. Problémem se ale stávají ostatní zvířata. „Velkým hitem Vánoc jsou drobná zvířátka jako například králíčci nebo morčátka. Ty se k nám teď dostávají ve větším množství,“ vysvětluje dál. Morčat mají asi třicet a králíčky dva, oba byli vánoční nadílkou.

Pořizování nového zvířete, bez ohledu na to, zda se jedná o kočku, pejska či morčátko, by si tak lidé měli dobře rozmyslet. „Živý tvor je obrovský závazek, minimálně třeba na 10 až 15 let a člověk musí projít všechny možné varianty, aby se za pár let na stalo, že nám ho dá do útulku. Měl by s ním počítat jako s členem rodiny,“ podotýká Slavíková.