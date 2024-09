Podobně vnímají situaci lidé ve fórech na internetu. Na platformě videí YouTube jeden diskutující, který se skrývá pod přezdívkou @DopravniPoradce, napsal: „Tohle je typický příklad přecenění běžného řidiče . Není to intuitivní a chce to po řidiči, který spěchá, svítí mu slunce do očí nebo je mlha a mluví na něj děti a tchyně, aby bleskově pochopil systém, se kterým se setkává prvně nebo ho vidí jednou za rok,“ uvedl.

Hodně řidičů si podle Jiřího také neví rady, pokud se vydají přes objezd „rovně“. „Když lidé jedou z České Lípy na Mladou Boleslav, tak by měli zajet do levého odbočovacího pruhu a tím samým zase vyjet, a to hodně z nich nedělá,“ pokrčil rameny.

„Kruháč v tomto místě jsme dělali kvůli plynulosti provozu, ale především kvůli bezpečnosti, a to i s napojením silnice III. třídy do Jestřebí,“ vysvětloval vloni Jan Rýdl, vedoucí oddělení komunikace Ředitelství silnic a dálnic. Řada řidičů však netuší, jak křižovatku správně použít, aby byl provoz opravdu plynulý.

„Chtěl bych upozornit na situaci, kdy najíždí na objezd současně kamion v pravém a osobní auto v levém pruhu. Vy v osobním autě, počítejte s tím, že kamión si musí najíždět a použije i váš levý pruh,“ uvedl. Jiný člen debaty, který má dlouhou řidičskou praxi, poznamenal: „Troufám si říct, že mám pár set tisíc kilometrů nalítáno, ale tenhle kruhový objezd mě zarazí vždy, když tam jedu,“ podotkl upřímně.

Jan Rýdl z ŘSD problémy řidičů s průjezdem touto kruhovou křižovatkou nevnímá. „Na monitorech průjezdnosti není tato křižovatka vykazovaná jako závada plynulosti. Při doptání se na Dopravní službě PČR nemám informaci o zvýšené nehodovosti, ba pocitově naopak,“ poznamenal.

Mluvčí policie v Libereckém kraji Klára Jeníčková však uvedla, že počet nehod je nepatrně vyšší, ale jejich závažnost se naopak snížila. „V době výstavby došlo ke čtyřem nehodám. Od 1. října 2023 do 1. července 2024 se přihodilo celkem 9 nehod, z toho 5 z důvodu nedání přednosti v jízdě,“ upřesnila. Počet kolizí v letech před výstavbou neuvedla, ale poznamenala, že podle statistik z roku 2006 až 2019 měly nehody vážnější důsledky. „Od té doby, co je v místě kruhový objezd, jsou střety lehčího charakteru,“ řekla.

Podle Colina Leitnera, který přijel do okolí na návštěvu, tkví problém v tom, že řidiči nejsou obeznámeni, s tím, jak okružní křižovatku užívat. „Lidé zkrátka často skládali svá řidičská oprávnění před dvaceti a více lety a tyto novinky v dopravě dostatečně neznají.“ V Jestřebí se jedná o takzvanou turbookružní křižovatku, kterých po republice mnoho není. Speciální uspořádání dvou a více jízdních pruhů má zajišťovat vyšší bezpečnost a kapacitu v porovnání s běžnými kruhovými objezdy.

Jaroslav Mrtka z mimoňské autoškoly Archa pro Deník vysvětlil, jak se po ní jede. „Je to podobné, jako když máte pruhy rovně a je mezi nimi plná čára. Jen je v tomto případě směr do oblouku,“ vysvětlil. Podotkl, že jinak je to v podstatě stejné. „Když máte přerušovanou čáru mezi pruhy, můžete je měnit podle potřeby, podle toho, kam chcete vyjet. Jakmile se objeví plná čára, v tomhle případě je zvýrazněna zvýšeným obrubníčkem, tak už pruhy měnit nesmíte,“ uvedl.

Pak už řidičům nezbyde nic jiného, než kruhový objezd například objet dokola a zařadit se včas k výjezdu, který chtějí použít. „Není na tom nic špatného. Komplikace je asi v tom, že se lidé pozdě orientují a nedokážou včas identifikovat výjezd, ale návěsti jsou umístěné dobře,“ myslí si Mrtka.

Dále popsal, že pokud řidič jede od Česká Lípy a chce vyjet doprava na Prahu, tak se za autobusovou zastávkou zařadí do pravého pruhu. Pokud cestující potřebuje jet směrem na Doksy, tedy jakoby přímo, tak se drží spíš ve středním pruhu, tedy vlevo. „Problém je spíše v tom, že lidé nenačtou včas návěsti a neuvědomí si, který pruh vede daným směrem,“ uvedl. Připomněl, že víceproudé kruhové objezdy jsou také například v obchodní zóně v Mladé Boleslavi. „Tam je to stejné. Tam jsou dokonce tři jízdní pruhy. Jde především o včasné sledování a přesné vyhodnocení dopravního značení,“ pokrčil rameny.

Na připomínku pana Jiřího, že lidé jedoucí z Mladé Boleslavi na Českou Lípu, by měli využít vnitřní objezd, aby se řidiči jedoucí z Jestřebí mohli snadno zařadit, poznamenal, že mohou, ale nemusí. A pokud tak neudělají, řidiči mířící z Jestřebí musí čekat. „V okamžiku nájezdu jsou řidiči od Jestřebí na vedlejší. Dávají přednost, ať jsou ostatní auta v jakékoliv pruhu. To, že musí čekat, není nic protizákonného. Takové chování řidičů však nepomáhá plynulosti provozu, to je pravda. Kdyby více přemýšleli, bylo by to lepší,“ uzavřel připomínku.

Při průjezdu turbookružní křižovatkou je zásadní vybrat si adekvátní jízdní pruh. Ten si řidič zvolí podle dopravního značení. Přednosti v jízdě vně této křižovatky jsou téměř stejné jako na běžném kruhovém objezdu. Řidič tak musí dát přednost všem vozidlům, která se na něm již pohybují. Následná změna jízdního pruhu je na turbokřižovatkách značně omezená a je proto opravdu nutné, aby řidič najel do správného pruhu a znovu ho neměnil. Odjezd závisí na uspořádání konkrétní křižovatky. Obecně se dá říci, že když řidič sjíždí nemusí nikomu dávat přednost a pokud odbočuje musí aktivovat směrovku.

