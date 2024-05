Do Jestřebí přijely především starší feny. Štěňátka byla jenom tři. „Během měsíce jich většina našla rodiny. Mezi lidmi se velmi rychle rozneslo, že je tu máme a byli téměř okamžitě zarezervovaní,“ doplnila mladá žena spokojeně.

Jedním z nich je i Útulek Dogsy v Jestřebí na Českolipsku. Tam doputovalo 19 zbídačených psů z olomoucké množírny. Pro většinu z nich se už podařilo nalézt náhradní rodiny. „Zbylo šest pejsků. Dva půjdou do rodiny, zbytek u nás musí ze zdravotních důvodů ještě zůstat,“ uvedla Veronika Slavíková, jedna ze zakladatelek Útulku Dogsy.

Další případ týrání zvířat zaznamenali v dubnu policisté v rodinném domě v Praze a v Olomouckém kraji . V obou případech to byly ženy, které provozovaly množírny a štěňata pak prodávaly. Zvířata žila v nevyhovující podmínkách. Policisté odebrali celkem 93 psů. Ti našli dočasný domov v útulcích napříč republikou.

Do Útulku Dogsy doputovalo 19 zbídačených psů z olomoucké množírny. Zdroj: Útulek DogsyZvířata byla ve velmi špatném stavu. Do půli nohou byla ušpiněná od moči, protože psi leželi ve výkalech. Měli zadredovanou srst takovým způsobem, že nešlo určit jejich pohlaví. „Jednoho pejska jsme například holili dvě hodiny, protože měl silně znečištěnou srst. Měli spoustu blech a jiných parazitů včetně vnitřních. Měli zanícené oči. Za normálních okolností se jim musí oči vytírat, ale jak měli dredy, tak byly zapařené pod srstí,“ popsala stav zvířat Slavíková.

Veterináři odhalili i další nálezy. „Jeden pejsek se musel hned vykastrovat. U jiného byl objeven šelest na srdíčku a další neduhy,“ vylíčila psí pečovatelka.

Utrpěla hlavně psí psychika

Největším problémem u takových zvířat je však psychický stav. „Zdravotní stránka se dá vyřešit. U té psychické je to běh na dlouhou trať,“ povzdechla si Slavíková.

Majitelé tak musí počítat s tím, že pes ze začátku nebude tolik mazlivý. Naopak, lidí se spíše bojí. Hrozí útěky, protože zvířata nic neznají, nikdy nebyla venku a musí se od úplného začátku naučit i hygienu, protože byla zvyklá močit pod sebe. Neumí chodit na vodítku a nejsou zvyklá na obojek.

„Základy, které by se měli se učit od štěněte, neumí tito psi ani v pěti letech. Vše musí teprve dohnat. Po majitelích požadujeme, aby měli perfektně zabezpečený pozemek, protože takovéto zvíře, když se lekne, může utéct. A pokud se z ničeho nic dostane na volné prostranství, tak je většinou jen malá šance, že se ho podaří odchytit,“ vysvětlila pracovnice útulku. Zvířata jsou tak vyděšená, že utíkají, panikaří a bojí se i vlastního majitele.

V útulku proběhne 15. června Dogs/y day. Jedná se o velký psí den se spoustou aktivit a srazem pro adoptované psy. Chybět nebudou workshopy, občerstvení, psí soutěže a na závěr bude hrát živá hudba.

Vyvarovat se nákupu psa z množírny vyžaduje dávku času a zájmu potenciálních majitelů, protože podvodníci jdou s dobou. „Pokud se udělá osvěta a upozorní se na to, aby lidé nekupovali zvíře na benzínce, okamžitě začnou zvířata prodávat na nějaké adrese. Pokud se upozorní na to, že by vám měli ukázat fenku, tak tomu rovněž v mžiku přizpůsobí prodej, aby lidi ani nezískali podezření, že nakoupili u podvodníka,“ popsala nekalé praktiky Slavíková.

Ani pes s papíry ale neznamená jistotu. „Bohužel se mi stalo, že už i v řadách chovatelů s průkazem původu jsme objevili podvodníky. Pokud někdo touží po pejskovi určitého plemene, měl by si o tom udělat průzkum, měl by chovatele nezávisle navštívit, chtít vidět zázemí. To, jak a kde rodiče žijí,“ upozornila žena z útulku.

Dále radí prohlédnout recenze a celkově si prodejce prolustrovat. Špatným znamením je i chov více plemen na jednom místě. „To je taková první známka. Pokud chovatel chová vícero plemen, většinou to zavání nedostatečnou péčí. Například už není schopen se všem perfektně věnovat. I přesto, že má průkaz původu, bývá to podezřelé. Faktorů je opravdu hodně,“ dodala milovnice psů.

Chovatele je nutné prověřit, podívat se na recenze. Případně se zeptat poradkyně chovu. Možností je vícero. „Já lidem vždycky říkám, že když si pořizují například elektroniku nebo telefon, tak do toho vkládají více energie, víc si o tom načtou, než když si chtějí pořídit pejska,“ řekla zklamaně mladá žena.

Před bezmyšlenkovitým jednáním důrazně varuje. „Není to tak, že si otevřu inzerát a dneska si jdu koupit štěně. Takhle to opravdu nejde,“ upozornila.

Odhalit množírnu a získat kompletní důkazní materiál k tomu, aby mohla být uzavřena a zvířata zachráněna, znamená spoustu dlouhodobé práce. „Oficiálně se hovoří například o pěti z monitorovaných množírnách, ale podezření je na desítky, možná až stovky,“ podotkla Slavíková.