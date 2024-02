„Sejde se jich parta, i když si zapálí na rohu, tak se kouř táhne do zahrad a dvorů,“ říká mrzutě a povzdechne si, že okna do ulice vůbec neotvírají, protože je tu především večer strašný hluk.

Jan Filip, další obyvatel ulice, poukazuje na skutečnost, že tito lidé jsou většinou bez práce, případně mají pouze brigády nebo dělají načerno. Podle něj se velmi často jedná o uživatele návykových látek.

„K fyzickému napadání zatím dochází výjimečně, ale nechceme to podcenit,“ vysvětluje s tím, že se bojí hlavně o malé děti. „Samozřejmě je raději všude doprovázíme, což je zatěžující,“ konstatuje mladý muž a přiznává, že mu jeden místní vyhrožoval podříznutím. Nezalekl se ho, ale vyvolalo to hádku.

Také Jana Živná poukazuje na skutečnost, že jí před pár lety vyhrožovali zabitím a manželovi skalpováním. Napjatá situace tu trvá dlouho, místní odhadují na 10 až 15 let. Dokonce upozorňují na fakt, že jeden z domů v nich vzbuzuje pocit dealerského centra drog. Za jejich uživateli se pak stahuje řada dalších lidí podobného ražení, což způsobuje spoustu problémů, jako je právě zmíněný hluk a všudypřítomné odpadky.

Pohonné hmoty zdražují, na Českolipsku jsou ale nejlevnější v kraji

„Teď je tu relativně uklizeno, ale když slezl sníh, tak to vypadalo jako na smetišti,“ připomíná paní Jana.

Českolipští strážníci ulici samozřejmě kontrolují a problém znají velice dobře. „Jiráskova ulice se tu probírá už několik let. Jsou to nájemní byty, do nichž se neinvestuje a lidé se v nich velmi často střídají. Město s tím bohužel nemůže udělat nic,“ říká zástupce ředitele městské policie Antonín Doležal a dodává, že obchůzky jsou pravidelné.

„Strážníky máme na mobilech a na DPSkách a řešíme tam spíše problémy typu: rušení občanského soužití hudbou, odkládání odpadu a podobně. Ale majetkovou nebo násilnou kriminalitu tam neevidujeme.“

Připouští však, že již dávali podnět státní policii ohledně distribuce drog, na kterou je místní obyvatelé upozornili.

Mladí už nechtějí dělat rukama, myslí si oblíbená krejčová z České Lípy

Mluvčí státní policie Ivana Baláková se pro Deník však vyjádřila pouze v obecné rovině: „Všechny poznatky nebo přijaté podněty od občanů či institucí prověřujeme, analyzujeme, a pokud přitom zjistíme protiprávní stav, přijímáme také odpovídající opatření. Tyto úkony však neprobíhají veřejně a z povahy věci je nekomentujeme ve vztahu ke konkrétním adresám nebo osobám.“

Obyvatelé si společně posteskli, že by bylo fajn, kdyby měli strážníci k dispozici alespoň psy, protože ti budí vážnost. „Jeden strážník měl velkého rotvajlera. Ten, když se objevil, tak bylo vidět, že má mnohem větší respekt,“ dokládá Jana Živná a Jan Filip potvrzuje, že by to jistě mohlo alespoň z části pomoci, především omezit v centru pohyb drogově závislých a bezdomovců.

V soutěži Miss Roma bojuje i dívka z Nového Boru. Jak se vám líbí?

Majitel jednoho z nejvíce problematických domů Luděk Hladík reportérce Deníku řekl, že pokud je s nájemníky problém, je připraven ho bryskně řešit. „A pokud to ten dotyčný nenapraví, ihned mu ukončím nájem,“ rázně vysvětluje a podotýká, že větší problémy, co se nepořádku týče, způsobuje jiný dům.

I jeho spolumajitelka Milena Hasíková Chládková tvrdí, že zakročí. „Ve středu jsem tam byla a nebyl tam žádný problém. Pokud se tam něco děje, tak jim vypovím smlouvu. Budou dostávat hromadné výpovědi.“

Vyšší DPH zvedlo cenu piva. Prozradíme vám, kde v České Lípě přesto nezdražili

Vedení města o této problémové lokalitě ví, ale v současnosti prý nezaznamenalo stížnosti. Starostka Jitka Volfová tvrdí, že situaci velmi intenzivně řešili zhruba před dvěma lety. „V roce 2021 společné schůzky s místními obyvateli, městskými strážníky, sociálním odborem a dalšími lidmi z městského úřadu, vyústily k vyhlášení bezdoplatkové zóny. Kvůli nálezu ústavního soudu, který zrušil dva klíčové paragrafy zákona o pomoci v hmotné nouzi, jsme však museli bezdoplatkovou zónu v podstatě ihned po jejím vyhlášení zrušit,“ říká a vysvětluje, že v lokalitě učinili mnoho dalších opatření.

Město nainstalovalo kameru, častěji sem vyjíždějí hlídky městských strážníků, policistů, i se zvýšila frekvence úklidu. Tato opatření prý trvají stále.

„Pokud se v této lokalitě vyskytne problém, řeší jej primárně městští strážníci,“ připomíná starostka jejich úlohu a zdůrazňuje, že je obyvatelům nadále připravena pomoci.

Jan Filip na zavedení bezdoplatkové zóny vzpomíná se smutným pousmáním „Bylo to jako z absurdního dramatu Václava Havla. Dva dny předtím, než to vešlo v účinnost, tak tyto zóny ústavní soud zrušil. Tohle bylo opravdu absurdní,“ podotýká a jako jediný rychlý způsob řešení vidí, že by město problematické domy vykoupilo.

Žena v Lípě si dala lajnu pervitinu a usedla za volant. Hrozí jí rok vězení

Jenže takových je po městě víc.

Další variantou je podle Jana Filipa být razantnější. „Není možné dramatický přihlížet k lidským právům na úkor lidských povinností,“ myslí si.

Jana Živná označila za chybu, že místo Jiráskova ulice není ustanovené jako lokalita obvyklá. „Ale je to lokalita lukrativní. Tím pádem si pronajímatelé mohou určit výši nájmu, jakou chtějí a tu dostanou. Na sídlišti se musí řídit výši v dané lokalitě obvyklou. Jsou tu velmi vysoké nájmy a v domech žije spousta lidí.“