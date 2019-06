Myšlenky na opravu se střídaly s vizemi na stavbu nového divadla či přesunem scény do kulturního domu Crystal. „Město činí konkrétní kroky k tomu, aby se projekt uskutečnil,“ informovala mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová.

Městská rada schválila zadání veřejné zakázky na podrobný projekt, který poslouží k výběru dodavatele stavby, a zároveň na návrh interiéru budoucího Jiráskova divadla. Podle radních čeká uchazeče o zakázku hodnocení na základě ceny, ale váhu bude mít i kvalita zpracovatelského týmu a termín dodání hotového projektu.

„Součástí projektu musí být návrhy materiálů použité v interiéru divadla. To znamená informace, z čeho budou podlahy, obklady, co bude použito na stěny a další konstrukce, včetně návrhu orientačního systému,“ uvedl místostarosta Martin Brož (ANO).

Česká Lípa už má k dispozici aktualizovaný projekt architekta Adama Rujbra, který sloužil pro získání stavebního povolení pro rekonstrukci současné budovy divadla.

„Toto stavební povolení už máme. Jedná se o složitou stavbu, projekt je potřeba rozpracovat podrobněji a získat tak dokumentaci, na jejímž základě bude možné vybrat dodavatele stavby a stavbu realizovat,“ vysvětlila starostka Jitka Volfová (ANO). Podle ní vedení města hodlá jít cestou modernizace zchátralé budovy. „Výsledkem by mělo být moderní, komfortní divadlo, které bude odpovídat současným požadavkům na kulturní představení,“ řekla starostka.

Opravené divadlo podle ní pomůže oživit centrum města. „Rozhodně zde nechceme další opuštěnou a chátrající budovu,“ podotkla Volfová. Pro opravu a dostavbu hovoří také relativně příznivější cena než u novostavby. I tak podle dřívějších odhadů půjde o více než 150 milionů korun.

Po přestavbě by měli lidé vcházet do divadla z Panské ulice, kde bude hlavní vstup. Vznikne nové propojení mezi Panskou a Jiráskovou ulicí. „Vstup herců i navážení rekvizit a zásob budou řešeny odděleně od vstupů diváků, a to ze dvora průjezdem z Jiráskovy ulice. Budova bude bezbariérová a ve dvoře budou parkovací stání pro osoby se sníženou schopností pohybu,“ popsal architekt Rujbr, který počítá se zachováním rozměrů jeviště i stejnou kapacitou sálu.

Novinkou jsou dva balkony. „V sále bude lepší viditelnost, pohodlnější křesla, zlepší se i zázemí,“ uvedl Rujbr. Kromě toho vzniknou prostory pro menší akce, kavárna, několik barů, šatny a sociální zařízení.

PLUSY A MÍNUSY

Studentka architektury Markéta Červinková z České Lípy považuje návrh za střídmý a lituje, že „kulturní svatostánek“ nebyl pojat velkoryseji v detailu. „Vnější fasáda působí spíše jako původní tělocvična. Interiéry ale zatím vypadají dobře,“ soudila Červinková. Veřejnost vnímá jako slabinu nedostatek parkovacích míst v blízkosti divadla.

„Jsem rád, že návrh architekta Rujbra na rekonstrukci divadla, který jsme připravili v minulém volebním období, se snad dočká své realizace. Je smutné, že další připravené projekty, které by město zatraktivnily, se rozhodlo současné vedení města nerealizovat nebo je odkládá na neurčito,“ prohlásil zastupitel a bývalý místostarosta Juraj Raninec (ODS).

Postup v léta odkládané věci vítá zastupitel Miroslav Hudec (Živá Lípa), který byl a je zastáncem myšlenky na výstavbu zcela nového divadelního stánku. Novostavba by prý nejlépe sloužila účelu a stala by se vyhledávaným regionálním kulturním centrem. „Výrazně by také připomněla, že tady nejsou jen mamutí sídliště. Myslím, že jednou se k téhle myšlence vrátíme. Zatím tedy berme, co je v současnosti možné,“ reagoval Hudec.