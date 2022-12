O tom, že okresní město skutečně zanedlouho získá velmi pěkné a reprezentativní divadlo už nelze pochybovat. „K určitému navýšení ceny, vzhledem ke známým okolnostem, dojde, ale nepůjde o žádné rapidní zvýšení ceny díla. S přehledem se dostaneme k odhadované částce zhruba 200 milionů,“ komentoval Brož. Jak poznamenal, dodavatel měl starosti s odchodem ukrajinských pracovníků na stavbě. „Řešili jsme i materiál. Naštěstí si ho ale firma rezervovala včas, takže kvůli němu stavba nestála. Pokud nějaký komponent chvíli chyběl, mohli dělat něco jiného,“ uvedl Martin Brož. Oceňuje, jak projekt citlivě propojuje dávnou historii s moderním pojetím, které splní nároky divadelníků a návštěvníků. „Areál je rozprostřen do několika historických budov, chtěli jsme spojit staré s novým v jeden celek,“ vyzdvihl místostarosta.

OBRAZEM: Rozestavěné divadlo v České Lípě už zčásti zakryla střecha

Stavební firma Metrostav zvítězila ve výběrovém řízení s nabídkovou cenou 161 milionů korun. S pracemi začala na konci roku 2020 a dokončit ji původně plánovala do léta 2022. „I když přestavbu dokončíme o něco později, než jsme předpokládali, tak i s ohledem na dobu covidovou, která vše ještě více zkomplikovala, mám z této rekonstrukce obrovskou radost,“ řekla k tomu nedávno starostka Jitka Volfová.

Nové a staré ruku v ruce

Jak už je dnes uvnitř i zvenku patrné, Jiráskovo divadlo po generálce lidem nabídne více vstupů, prostoru, možností využití, moderní zázemí i divadelní techniku odpovídající současnosti. Hlediště je strmější. Diváci zde najdou širší a pohodlnější křesla s lepším výhledem, přístupy pro hendikepované a výtah. Připravován je menší sál, kam se vejde stovka židlí pro komornější akce. Rýsují se už nové bary, zkušebna, šatny návštěvníků a herců, sklad kostýmů a další. Samozřejmostí zůstane divadelní kavárna, ale se samostatným vchodem a možností provozu bez ohledu na program divadla. Celý objekt bude kompletně bezbariérový. Stará svítidla včetně lustru jsou ještě repasována v dílně Petra Nemleina z Kamenického Šenova, aby se brzy všechna vrátila do interiéru nového divadla. Právě restaurovaný velký lustr byl do hlavního sálu umístěn při rekonstrukci divadla v 70. letech 20. století. V suterénu divadla se nachází i původní sklep z přelomu gotiky a renesance.

„Stavební společnost se postará nejen o stavební práce, ale také o servis dodaných technologií po dobu záruční lhůty,“ doplnila dříve tisková mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová.

VIDEO: Kavárna, balkony... Nahlédněte do rozestavěného Jiráskova divadla

Projekt pro Českou Lípu zpracovala firma Adam Rujbr architects, s. r. o. Architekt počítá se zachováním rozměrů jeviště i stejnou kapacitou sálu. „Na celém díle jsem si asi nejvíce oblíbil pódium. Věřím, že si sál uchová kouzlo a ducha, který tady je,“ řekl Rujbr. Podle něj jsou novinkou dva balkony a hlavní vstup pro diváky, který vznikne z Panské uličky. Kromě samotné budovy se rekonstrukce dočká také celý dvůr přístupný z Jiráskovy ulice. Do budovy divadla přibude rovněž průchod, kterým se lidé pohodlně dostanou z Jiráskovy ulice přímo do Panské, aniž by museli divadlo obcházet.

Přestavba českolipského Jiráskova divadla je projekt, na který město Česká Lípa dlouhé roky čekalo. S rekonstrukcí se začalo v roce 2020. Za předchozí tři desetiletí vzniklo více variant, jak s divadlem naložit. První rekonstrukce byla připravena už v první polovině 90. let, kdy ji zhatila část zastupitelů. Ti pak uvažovali o monstrózní stavbě za stovky miliónů u Jeřábkova náměstí. Z novostavby sešlo. Následně radní vymýšleli přesun do KD Crystal. Město utrácelo za neuskutečněné projekty, divadlo dál stárlo.