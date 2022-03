„Něco vyškrtli, něco doplnili a schválené příspěvky do kroniky krasopisně přepisovala paní učitelka Cardová,“ popsal začátky Jiří Šimek s tím, že zpětně sahají záznamy až do roku 1945. Využili i český překlad některých částí německé kroniky, která vznikla v roce 1930 a končila rokem 1942.

Jiří Šimek převzal oficiálně železo od svého předchůdce v roce 1984 a za dva roky to bude padesát let, co se věnuje kronikářské práci. Velkou podporu našel u vedení města. Horší to už je se získáváním informací od firem a podnikatelů, jen minimum jich je vstřícných.

„Už jsem se rozhodl, že pak přenechám tuto funkci své nástupkyni, která o ni projevila zájem. Uvidíme, zda to vyjde, do té doby se může stát ledacos,“ řekl s tím, že samotná práce kronikáře v sobě nese velký kus zodpovědnosti. „Uchováváme odkaz pro budoucí generace,“ dodal. První dva díly české kroniky jsou uloženy v Okresním archivu v České Lípě, další dva v kanceláři kronikáře.

Do Zákup mířily první ukrajinské maminky s dětmi. I kvůli krajanům

Průměrně mu práce na kronice zabere kolem tří set hodin ročně. Chodí na besedy v domově důchodců, často s promítáním fotografií, a jako pamětníka si ho zvou do základních škol. Do pamětní knihy zaznamenává světové i české události, především pak kalendářní zápisy událostí v Zákupech. V kronice jsou kapitoly věnující se činnosti zastupitelstva, městského úřadu, školy, státního zámku, různých spolků, nechybí ani ekonomika, počasí či demografické údaje.

Zdroj: DeníkRoční soupis pak předkládá radě města, která může doporučit případné doplnění. „Na rozdíl od doby předlistopadové rada nic neschvaluje a nezakazuje. Jsem odpovědný jen sám sobě a historické pravdě,“ zdůraznil Šimek, který zároveň působí i jako kronikář divadelního spolku. Podle něj by měl kronikář přidávat vlastní pocity i názory, které by zároveň neměly být vyhrocené. „Bez názorů by to nebyla kronika, ale jen soupis událostí,“ upřesnil.

Jak sám přiznal, historie ho vždy lákala. Roli v tom hraje jeho dětství, kdy mu babička v době, kdy onemocněl spálou, předčítala a pak už sám hltal knihy Aloise Jiráska. Následně vystudoval učitelství a na základní škole učil český jazyk a dějepis. Tiskem vyšlo několik jeho historických textů, například Povídání o Zákupech, Památník zákupský, 90 let českého divadla v Zákupech či Báje a pověsti Zákup a okolí. „Člověka to musí bavit. Kdyby mě to nebavilo, nedělal bych to. Ve svém věku to už beru jako koníčka,“ uzavřel Jiří Šimek.