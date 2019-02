Česká Lípa – Nenápadný z venku, pozoruhodný uvnitř. Prostor Centra textilního tisku v České Lípě (CTT) je skutečně neobvyklým bodem v centru České Lípy, kam stojí za to občas zavítat. Místem, které své návštěvníky každý rok něčím překvapí. Na startu nové sezóny jsme hovořili s ředitelkou Centra textilního tisku a vodního hradu Lipý Jiřinou Kučerovou.

Mgr. Jiřina Kučerová vede od roku 2011 příspěvkovou organizaci města Česká Lípa Centrum textilního tisku a vodní hrad Lipý. | Foto: Deník / Petr Pokorný

Než se podíváme na letošní rok, jaká pro vás byla uplynulá sezóna?

Každý rok nová návštěvnická sezóna v Centru textilního tisku začíná 16. února. Pro naši příspěvkovou organizaci byla i loňská sezóna plná práce pro veřejnost, připravovali jsme spolu s našimi průvodci kvalitní prohlídkové trasy pro návštěvníky. Uskutečnili jsme v prostorách galerie několik podařených výstav výtvarných prací osobitých umělců. Odměnou pak je, že si k nám najdou cestu turisté z různých koutů naší republiky, stále více se dostáváme do jejich povědomí. Samozřejmě to není samo sebou, systematicky pracujeme na své propagaci, zapojujeme se dle našich finančních možností do různých projektů rozvoje turismu, do tiskovin a knih. Zrealizovali jsme novou prohlídkovou trasu. Stále doplňujeme o nové výstavní předměty expozici hradu Lipý.