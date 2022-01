Jistota za volantem. V Sosnové začnou zdokonalovací kurzy pro čerstvé řidiče

Šoféři do 24 let mají šanci absolvovat zdokonalovací kurzy Start Driving na Autodormu Sosnová. Bývá o ně rok od roku větší zájem a zajímají se více i rodiče. Pro zájemce z Libereckého kraje je zdarma, musejí jen splňovat věkovou hranici 18–24 let.

Kurz v Sosnové. | Foto: Deník / VLP Externista

Účastníky čeká jízda s učitelem v reálném silničním provozu, při které si rozšíří znalosti, jak ovládat vozidlo a jak řešit konkrétní dopravní situace. Na polygonu si vyzkouší krizové situace, jako je jízda zatáčkou, brzdění v různých rychlostech a na různých površích nebo vyhnutí se nečekaným překážkám. Kurzy začínají na konci ledna.