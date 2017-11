Kravaře si oddechnou. Práce na obchvatu začnou ještě letos

Kravaře - Obchvat obce Kravaře postaví firma Strabag. Výhody, ale i nevýhody obchvatu pro obec ukáže až čas.

Obchvat. Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Obyvatelé Kravař na Českolipsku by se měli do dvou let dočkat podstatně klidnějšího života. Z jejich obce by měly zmizet tisíce aut, které tu denně projíždí po silnici I/15 mezi Českou Lípou a Litoměřicemi.



Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) po více než roce dokončilo soutěž na firmu, která postaví dlouho plánovaný obchvat kolem obce. Zakázku získala společnost Strabag, která zvítězila v konkurenci jedenácti firem.



Stát původně počítal, že ho obchvat vyjde na 205 milionů korun, Strabag v soutěži nabídl nejnižší cenu: 176 milionů korun.

Příprava stavby

Stavba obchvatu má začít v listopadu letošního roku, dokončená má být za dva roky. „Ve středu předáme staveniště zhotoviteli. Aktualizovaný harmonogram prací ještě od zhotovitele nemáme, ale předpokládáme v letošním roce pouze přípravné práce, tedy například kácení. Práce se naplno rozjedou až na jaře příštího roku,“ řekla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Délka obchvatu je 2,7 kilometru, obec míjí na jihovýchodní straně. Cesta obchvatem zrychlí nejen díky plynulé jízdě, nový úsek bude kratší než stávající cesta přes střed obce.

Podle posledního sčítání dopravy projede Kravařemi denně v průměru 4 139 aut, z toho 773 těžkých nákladních aut. O obchvatu se mluví od 90. let. Zklidnění provozu ale současně může přinést některým živnostníkům v obci pokles tržeb.

Obchvaty na papíře

Silničáři na trase mezi Českou Lípou a Litoměřicemi řeší i další obchvaty, jejich stavba je ale zatím v nedohlednu. V přípravě je například obchvat Stvolínek, u kterého se momentálně zjišťuje vliv stavby na životní prostředí.



V plánu je i obchvat Liběšic, kde zatím došlo k vyloučení severní varianty a projektuje se pouze jižní. Už dříve ŘSD zkoumalo obchvat Zahrádek, ten ale není v souladu s územním plánem obce a silničáři proto zatím v jeho přípravě nepokračují.