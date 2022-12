Změny v jízdních řádech vycházejí podle českolipského místostarosty především z požadavků občanů. „Přestože jich je několik, jedná se spíš o kosmetické úpravy. Připomínám, že další změnou jsou nová odbavovací zařízení, která nahradí stávající poruchové strojky. Zařízení by měla být vyměněna do konce roku a věříme, že s nimi budou cestující i řidiči více spokojeni. Co zůstává stále stejné, je cena jízdného, od ledna 2023 o jeho zdražení neuvažujeme,“ uvedl místostarosta České Lípy Jakub Mencl. Nové jízdní řády včetně výčtu změn najdou občané na webu města.