Teploty na většině míst v Libereckém kraji klesly v noci na úterý 23. dubna hluboko pod bod mrazu. Chladné počasí potrvá a může mít dopad na jarní vegetaci.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vít Černý

Mrazivou noc má za sebou Liberecký kraj. S výjimkou jediné meteorologické stanice teploty na všech klesly pod minus pět stupňů Celsia, na Jizerce-rašeliništi v Jizerských horách dokonce pod minus 14 stupňů. Vyplývá to z informací od Pavla Jůzy z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Teplotní minima pro 23. duben byly podle něj překonané na šesti z 11 stanic v Libereckém kraji, které měří déle než 30 let.

Tak dlouhou souvislou časovou řadu ani jedna ze dvou meteorologických stanic na Jizerce nemají. Přímo v osadě teplota k ránu klesla pod minus 13 stupňů, minimem na stanici Rašeliniště bylo minus 14,1 stupně.

Počasí v Česku začíná ovlivňovat tlaková níže postupující přes Itálii k severovýchodu. Informuje o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti X.

Nejtepleji bylo dnes v noci v kraji v Holenicích na Turnovsku, kde bylo minimem minus 4,1 stupně Celsia. „Všude jinde bylo pod minus pěti stupni stupni," konstatoval Jůza. Pod minus deset stupňů klesla teplota v noci na dnešek kromě Jizerky i na dalších místech v Jizerských horách, v Bedřichově a na Smědavě.

Do rekordního měsíčního zápisu ale měla dnešní noc i tak poměrně daleko. Před čtyřmi lety, 1. dubna, klesla v noci na Jizerce teplota pod minus 22 stupňů Celsia. „Tehdy to bylo poprvé za 250 let měření, kdy byla nejnižší teplota za celou zimu naměřená v dubnu," dodal Jůza.

Chladné počasí by mělo vydržet až do pátku, v noci a k ránu bude dál mrznout, ve vyšších polohách sněžit. Mráz může poškodit ovocné stromy, vinnou révu nebo vzešlou zeleninu. Podle předpovědi by dnes přes den mělo být v Libereckém kraji většinou oblačno až zataženo. Nejvyšší denní teploty budou mezi sedmi až deseti stupni Celsia, na horách mezi jedním až čtyřmi stupni.

