Koronavirus zasáhl i nejvýznamnější běžkařský závod s mezinárodním přesahem. Zatímco v tuto dobu by registrace na Jizerskou 50 běžela v plném proudu, letos se organizátoři museli přizpůsobit nouzovému stavu a spustili ji až v druhé polovině května.

„Aktuálně máme přihlášeno přes 700 závodníků, dohnali jsme tak skoro loňská čísla, a to jsme začali s registracemi o několik měsíců později,“ pochlubil se za organizátory Richard Valoušek.

ČEZ Jizerská 50 se uskuteční od 12. do 14. února 2021 v Bedřichově. Ti, kdo si netroufnou na celou padesátikilometrovou trasu, mohou vyrazit i na poloviční distanci nebo si dát rodinnou desítku. Tyto závody se běží klasickou technikou. Volně si pak mohou účastníci zazávodit na 30 km nebo s partou kamarádů ve firemní štafetě. Chybět nebudou ani dětské závody a bohatý doprovodný program.

„Minulého ročníku se zúčastnilo 8 141 závodníků, což opět překonalo dosavadní účastnický rekord. Unikátní atmosféru letos ochutnal i dvojnásobný olympijský vítěz Petter Northug. Neustále přemýšlíme, kam závod a jeho program posunout,“ řekl Valoušek.

Před padesáti lety parta horolezců, která stála u zrodu tohoto zimního fenoménu, vyrazila z peruánské Limy pod vrchol Huascaránu. Po ničivém zemětřesení však zahynuli pod lavinou. Po své tragické výpravě se účastníci expedice stali symbolem Jizerské 50. Historie zůstává historií, ale pořadatelé na patnáct účastníků výpravy vzpomínají dodnes. „I po půl století sledujeme tehdejší osud našich chlapců, vzpomínáme, připomínáme. Jejich příběh je nedílnou součástí Jizerské 50 a navždy bude,“ dodal ředitel Ski Klubu Jizerská 50 Martin Koucký.

ČEZ Jizerská 50 se pro nadcházející sezónu přiřadila ke čtyřem top závodům seriálu Visma Ski Classics. Po boku italské Marcialongy, švédského Vassaloppetu a norského Birkenbeinerrennet se stala nejprestižnějším a nejlépe bodovaným závodem zimní sezóny 2021.

Prestiž závodu

„Je to pro nás velká čest a pro samotný závod prestiž, která dosahuje celosvětového významu. Už několik let patříme mezi nejlépe hodnocené závody Ski Classics, takže toto jen podtrhuje naši pozici. Závod se jezdí v nádherných kulisách Jizerských hor za velmi specifické atmosféry v duchu Memoriálu Expedice Peru,“ zdůraznil za organizátorský tým Richard Valoušek.

Pokud by některý závodník zvítězil na všech čtyřech tratích závodu Grand Classics, vyhrál by takzvaný Grand Slam. Zatím se to nepodařilo nikomu, i když někteří měli toto prvenství na dosah. Mezi běžci, kteří měli k tomuto prestižnímu titulu nakročeno, byly také hvězdy českého běžeckého lyžovaní a několikanásobní vítězové Jizerské 50 Kateřina Smutná a Stanislav Řezáč.

Kdo by si chtěl závod připomenout a proběhnout se po jeho trase, může se v sobotu 29. srpna zúčastnit akce Běhej lesy Jizerská.

Z historie závodu

1969 - 126 závodníků

1971 - Na památku horolezců - 797 závodníků

1988 - poprvé zrušeno

1993 - poprvé se závod konal v březnu – 1 390 závodníků

1996 - Stotisící závodník v cíli – 2 102 závodníků

2000 – 2 645 závodníků

2006 – 3 333 závodníků

2013 - Velká Bauerova show – 6 871 závodníků

2017- Jubilejní 50 – 6 595 závodníků

2020 - 8 141 závodníků