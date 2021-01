Jan Macaj z Liberce patří k pravidelným účastníkům běžkařského závodu. Odjel už sedmnáct ročníků, lyžování patří mezi jeho vášně. Tentokrát ale není ještě jisté, zda se bude moci postavit na start a držet se stopy. „Ještě jsem se nepřihlásil, na podzim jsem váhal a čekal, jak se bude vyvíjet situace. Věřím, že to nakonec dopadne, uvolní se nějaká registrace a závod odjedu,“ řekl nadšenec do lyžování.

Jizerskou padesátku považuje za srdcovou a prestižní záležitost. „Pokud bude šance, účastním se jakékoliv podoby, se kterou organizátoři přijdou. Ale kdyby to byla jiná akce, tak do toho nejdu,“ zdůraznil Liberečan.

Pro letošní ročník museli totiž organizátoři závodu po domluvě s ministerstvem zdravotnictví zastavit registrace, aktuálně je přihlášeno na sportovní událost před 5 000 účastníků a další už nepřibydou. „Už na podzim jsme upozorňovali, že kdo se přihlásí dřív, ten závod pojede. Tušili jsme, že situace spjatá s epidemií koronaviru se nevyvine dobře,“ řekl mluvčí Jizerské 50 Richard Valoušek s tím, že od veřejnosti nezaznamenali zatím žádné negativní reakce na své rozhodnutí. Hlavní závod na 50 km je naplánovaný na neděli 14. února.

Právě díky omezené kapacitě budou schopni sportovní událost uspořádat s dostatečnými hygienickými opatřeními, roušky a dezinfekce v zázemí budou samozřejmostí. Start a cíl budou odděleny a startovat se bude po vlnách. „Naším primárním cílem je pokračovat v tradici a závod uspořádat, byť v omezené podobě. Jsme tu pro lidi a chceme, aby si závod užili navzdory aktuální situaci,“ zdůraznil hlavní pořadatel Martin Koucký.

V případě zhoršující se situace a narůstu počtu nakažených by rádi získali výjimku alespoň pro elitní sportovce, kteří by odjeli závod bez diváků. Ti by ale o podívanou nepřišli díky přímému přenosu České televize. „Nedělní hlavní závod ČEZ Jizerské 50 na 50 km a páteční Benzina Sprint, určené profesionálním účastníkům mezinárodního seriálu Visma Ski Classics, jsou i nadále v původním programu,“ upřesnil Koucký.



„Jednání s ministerstvem budou pokračovat v polovině ledna. Po nich by mělo být definitivně jasné, jak bude letošní padesátka vypadat jak pro hobby, tak pro elitní běžce, ale také pro všechny fanoušky běžeckého lyžování,“ doplnil Valoušek.