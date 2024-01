Sport, umění, tradice. Tak zní motto letošního 57. ročníku Jizerské 50. A poprvé v historii vznikly trofeje a medaile pro účastníky jen kousek od samotného dění závodu.

V areálu ruční výroby Preciosy Ornely v Desné na úpatí Jizerských hor vyrobili 9500 medailí a 50 trofejí. Za návrhem uměleckých skvostů stojí Matyáš Chochola, který trofej zhotovil pomocí sádrového odlitku přímo z lyžařské stopy před startem loňského závodu na 50 kilometrů. Medaile vznikly v podobném duchu, ale je na nich obtisknuta stopa rozježděná tisíci závodníků.

„V noci po skončení loňského závodu, z odlitku rozbrázděných textur připomínajících bitevní pole, vznikl otisk pro reliéf medaile. Každý závodník tak dostane to, co sám svým bojem do sněhu otiskl,“ řekl absolvent Akademie výtvarných umění v Praze a umělec, který působil například v Itálii či Německu.

Medaile je pokovená, což zvýrazňuje magický zážitek večerních světel vrhajících do sněhu dlouhé a barevné stíny. „Mým cílem bylo vytvořit trofej, která pro mě, jako pro běžkaře, bude zosobňovat radost ze sportu a ze sněhu. Doufám, že vítězům právě takovou radost dodá,” doplnil Chochola.

Skleněná účastnická medaile se stane jednak památkou, jednak i symbolem osobní účasti a úspěšného zdolání jedné z nejvýznamnějších sportovních událostí v regionu. Preciosa Ornela navíc odkazuje na tradici, jelikož sportovní odměny vznikly z rukou místních sklářů tradiční cestou, a tím je ještě umocněn celý příběh a magický proces zrodu této sněhové krásy.

„Skleněné medaile i trofeje prošly několika výrobními fázemi od počátečního tvarování skleněné hmoty přes následné broušení, vrtání, pískování až po finální povrchové pokovení. Každá medaile i trofej vyrobená k 57. ročníku Jizerské 50 je originálem,“ vysvětlil obchodní a marketingový ředitel společnosti Petr Puš.

Zároveň bude medaile navlečena na speciální stuze, která bude imitací horolezeckého lana, čímž všichni společně vzdávají hold vzpomínce na horolezce z expedice Peru 1970. Někteří z těchto horolezců stáli u zrodu Jizerské 50, jež se tak přirozeně stala memoriálem na jejich počest.

Ze skleněných trofejí se budou radovat vítězové jednotlivých závodů. Opět ji navrhl Matyáš Chochola ve spolupráci s umělecko-sportovní platformou Sport in Art. „Dělá nám velkou radost, že špičkoví skláři z jizerskohorské sklárny Preciosa Ornela dokážou zhmotnit umělecké představy Matyáše Chocholy do uměleckého díla, které si do celého světa odvezou nejen ti nejlepší lyžaři a lyžařky planety v podobě nádherných trofejí, ale v podobě medailí i všichni amatérští závodníci, kteří dokončí některý z devíti závodů ČEZ Jizerské 50,“ zdůraznil David Douša z pořádající agentury Raul.

Cesta proti proudu časuJizerské hory jsou svými sklárnami historicky proslulé a Jizerská 50 bere své účastníky do těchto míst od svého počátku. Sklářskou osadou Kristiánov ležící na úpatí Černé hory závodníci projíždějí v rámci Jizerské 50 už na 5. kilometru.

Právě kolem už zaniklé sklárny z 18. století zde vyrostla celá osada skládající se z několika chalup, hřbitova a školy. Od roku 1963 zdejší objekt spadá pod správu Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Dnes zde najdete stálou expozici Sklářská osada Kristiánov s trojrozměrným modelem celé osady v době její největší slávy.

Trasa Jizerské 50 vás však provede přes ještě jednu historicky významnou, dnes už neexistující sklárnu. V druhé polovině 18. století vyrostla sklářská huť také na Nové Louce, avšak po zhruba 60 letech fungování zanikla a budova byla časem stržena. Vyráběly se zde například skleněné perle, které nabízí i Preciosa Ornela.

Lokální význam sklářství potvrzuje i bývalá sklárna přímo v Bedřichově z konce 16. století. Sklářská huť nedaleko pramenů Bílé Nisy byla středobodem, který dal postupně vzniknout celé obci Bedřichov.