/FOTO, VIDEO/ Cvičení Krajského vojenského velitelství Liberec prakticky prověřilo, jak by v případě ohrožení státu nebo válečného stavu probíhaly odvody obyvatelstva.

Odvodní řízení 2023. | Video: Jiří Louda

Dostavit se s povolávacím rozkazem a občankou k písaři, odevzdat vzorek moči, nechat se vyšetřit lékařem a pak si vyslechnout verdikt odvodní komise. To vše zahrnoval nácvik odvodního řízení, které uspořádalo Krajské vojenské vojenství (KVV) Liberec ve čtvrtek 18. května v Městské hale v Jablonci nad Nisou. Na vlastní kůži si tak pět figurantů vyzkoušelo, co by je čekalo v případě ohrožení státu nebo válečného stavu.

„Cvičení je zaměřeno na praktický nácvik činnosti odvodní komise v odvodním místě ORP Jablonec nad Nisou. Podíleli se na něm příslušníci krajského vojenského velitelství, vojáci z povolání a aktivní zálohy za řízení velitelství teritoriálních sil armády České republiky za přítomnosti představitelů obcí a kraje,“ sdělil mluvčí KVV Liberec Lukáš Rác. Role figuranta se zhostil i profesionální voják Radek Dvořák, „Po třiceti letech jsem byl znovu odveden. Připomnělo mi to nástup na vojenskou školu,“ svěřil se.

Odvodní řízení 2023

Zdroj: Jiří Louda

V případě vyhlášení odvodů by komise začínaly první den na patnácti lidech, poté by se počet zvýšil na pětadvacet. Na jednoho člověka má lékař stanovenou dobu 45 minut, během které mu změří tlak, zváží ho a stanoví celkovou anamnézu. Ta pak slouží jako podklad při rozhodování čtyřčlenné odvodní komise, zda je dotyčný bez ohledu na pohlaví schopen výkonu vojenské služby či nikoliv. Ten má pak patnáctidenní lhůtu na dovolání proti verdiktu.

„Dnešní nácvik je vyvrcholení přípravy, která začala už 9. května. Jak příslušníci krajského vojenského velitelství, tak i vojáci v aktivní záloze se začali aktivně připravovat na odvodní řízení a zpracovali si plán. Zní to jednoduše, ale je to poměrně dlouhodobá činnost,“ řekla ředitelka krajského vojenského velitelství z pověření Jana Horňáková s tím, že to zahrnuje například i vykalkulování počtu osob, které budou odvedeny či vypisování obálek s povolávacím rozkazem. „Probíhá to v součinnosti s krajem, potažmo s obcemi s rozšířenou působností, které poskytují místnosti, lékaře a vybavení ordinací,“ dodala.

Brownfield v Příšovicích projde proměnou. Vyrostou zde průmyslové nemovitosti

Samotná cvičení se provádí pravidelně. Jak zdůraznila Horňáková, nejedná se o reakci na konflikt na Ukrajině. „Není to pro nás nic nového, odvody cvičíme pravidelně. Jen to není tak populární a pro veřejnost atraktivní jako dynamická či střelecká vojenská cvičení,“ upřesnila. V případě odvodů nejde o fyzickou zdatnost, ale hlavně o zdravotní způsobilost. „Jsme si schopni vojáky vycvičit. Zdraví je nejdůležitější, o zbytek se už postaráme,“ uzavřela Horňáková.