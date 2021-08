„Fanoušci se ve stanu pomaleji rozehřívají, ale pak si užívají skvělý zvuk,“ tak popisují členové teplické kapely Kabát dosavadní průběh pro ně netypického turné.

Poslední roky jezdili po halách a stadionech pro desítky tisíc lidí, nyní si vezou cirkusový stan pro tisícovku nejvěrnějších. Ale podívají se ním hned do 28 koutů republiky.

„Je to pro nás kontaktní turné a to nám vyhovuje,“ smál se v rozhovoru pro Deník zpěvák Josef Vojtek. Nakonec se v odpovědích vystřídali všichni členové kapely – tedy basák Milan Špalek, bubeník Radek Hurčík a kytaristé Ota Váňa a Tomáš Krulich.

Jak se vám prozatím libí dosavadní šňůra v cirkusovém stanu?

Turné zatím probíhá naprosto v pořádku, bez zranění, bez psychických otřesů. A kapela šlape jak hodinky. Lidi chodí, takže zjednodušeně řečeno: naprostá spokojenost.

V posledních letech jste vystupovali spíše na stadionech a halách, jak fanoušci berou turné v šapitó?

Myslíme si, že diváci nevěděli, co od těchto koncertů čekat, ale to jsme nevěděli ani my. (smích) Takže zezačátku spíše sledují a snaží se to celé pochopit, ale když jim dojde, že je to naprosto regulérní koncert, tak se rozjedou, až jsou k nezastavení. Je vidět, že jsou překvapení z toho, jak skvělý je zvuk, což v některých uzavřených prostorech prostě nelze vždy zaručit. V neposlední řadě je většina velmi blízko, a my si ten kontakt, na který už moc nejsme zvyklí, užíváme.

Takže vám tento nový koncertní model vyhovuje?

Je to pro nás „kontaktní“ turné, takže nám to naprosto vyhovuje.

Co vás na turné zatím nejvíce překvapilo?

Například hloubka podia, která je pro nás nezvykle malá. Musíme se neustále podvědomě sledovat, abychom do sebe nenaráželi. (smích)… Ale jinak, nás už asi jen tak nic nepřekvapí.

Hráli jste už někdy takový počet koncertů za sebou jako na tomto turné? Je to více jak pětadvacet koncertů v kuse.

My jsme samozřejmě ve svých úplných začátcích hrávali 70, 80 koncertů za rok, ale to je více jak 20 let. V té novodobé historii jsme takovou kládu rozhodně nejeli. Ano, naše standardní turné vč. Slovenska je třeba 20 koncertů ale tohle je 28 koncertů téměř ob den.

Nejlepší publikum

Má toto turné srovnatelnou atmosféru jako vaše běžně veliké koncerty?

Rozhodně má… není tam dav, na který jsme zvyklí, ale naše publikum je prostě nejlepší. Ty lidé si to přišli užít, a užívají si to. My jsme se už při přípravě tohoto turné dohodli s klukama z managementu, a s firmou, která pro nás koncerty technicky vymýšlí a realizuje, že se vykašleme na ledkové stěny a plno barevných hejbacích světýlek, a že z toho naopak uděláme pravej rock 'n' roll. A to se taky stalo. Je to prostě nářez, a kapela si to užívá. Asi to i předčilo naše očekávání.

Museli jste kvůli covidu odložit halové turné 2020 na rok 2022. Jak to snášíte?

Samozřejmě nás to mrzí. Museli jsme to již dvakrát odložit, ale teď už věříme tomu, že se to celé stane na podzim 2022. Nás ta situace vlastně poškodila. Najdou se tací, ale naštěstí je to pár jedinců, kteří nám píšou na naše sociální sítě, jak se nám skvěle žije za jejich peníze, které dali za vstupenky na toto odložené turné. To ale není pravda. My se k penězům za odložené koncerty dostaneme až v případě, že se turné odjede. Do té doby leží tyto prostředky na účtech ticketingových společností, a nás naopak čeká další investice do nového proma na toto odložené turné. Je to celý na pytel.

Nyní se chystáte k nám do regionu. Proč by lidé měli na váš koncert dorazit?

Chtěli bychom pozvat všechny fanoušky, ať se přijdou podívat. Ne na všechny koncerty se ještě dají koupit vstupenky, ale do pár měst, která zatím nejsou zcela vyprodaná, to jde. Je to v našem případě svým způsobem unikátní turné, a mělo-li by se někdy v budoucnu něco podobného opakovat, tak už ale doufejme z naší svobodné vůle. Moc se těšíme na další koncerty, a přijďte si to s námi užít!

Zbylé zastávky Cirkus Kabát:

Srpen: 28. Pardubice, 31. Liberec.

Září: 2. Ústí nad Labem, 4. Teplice, 7. Chomutov, 9. Karlovy Vary, 11. Plzeň, 14. Písek, 16. České Budějovice, 18. Tábor, 21. Kladno, 23. Praha.