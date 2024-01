„Zdraží nám v březnu, tím pádem budeme nuceni zdražovat i my. I když už jme od nového roku, kvůli narůstajícím cenám všeho možného o něco málo ceny navýšily. Přibližně o 50 korun. Stejně to udělala i moje kolegyně. Má to podle druhu a náročnosti práce. Někomu o 20, jinému o 50 korun,“ vysvětluje Matičková a míchá barvu v kelímku.

O kolik konkrétně navýší ceny na jaře, však zatím netuší. Sklad, z nějž nakupuje materiál totiž změnil majitele a ten obmění i sortiment.

„Zrušily smlouvy s některými výrobci. Například ten váš oblíbený gel už nebude,“ říká kadeřnice, která přebrala štafetu po svém pradědečkovi a podívá se na zákaznici s hustými rezavými vlasy. „Takže lidé, kteří jsou zvyklí na určité produkty, budou muset přejít na něco jiného nebo je začnou hledat na internetových stránkách a tam jsou pochopitelně různé ceny,“ povzdechne si a vysvětluje: „To byl důvod, proč jsem přestala spolupracovat s jednou společností. Měla například nákupní cenu u šamponu 350 korun, doporučená cena byla 500, ale zákaznice ho na internetu koupily za 200,“ pokrčí rameny.

Zdražení však zájem jejich klientů prý neovlivnilo. „Jsme tu už 27 let, klientelu máme již dlouho vybudovanou. Troufla bych si ale říci, že některých kadeřnictví se to dotkne. Není výjimkou, že tu je salon otevřený třeba rok a půl a poté zavře,“ popisuje své postřehy a se smíchem dodává: „Dokud se nezhroutím, budu stříhat dál.“

Pak už zcela vážně říká, že nezná kadeřnici, která tuhle práci už dělá například 30 let a neměla by psychické problémy nebo se nezhroutila. „Dostihne to každého,“ zvedne oči v sloup.

Zdražovat bude i salón Romana v České Lípě, a to pouze o navýšenou sazbu DPH a ceny materiálu. O vstupy energií už rovněž ceny navýšili před půl rokem. „Zatím jsme na starých cenách, jelikož jsme ze strany dodavatele zdražení nepocítili. Čekáme až pošle ceník. Poté navýšíme vše najednou. Plánujeme to na únor,“ říká vedoucí salónu Petr Prankl.

Veronika Čupajová, která v salónu Romana vlasy upravuje, se do odhadů pouštět nechce. „Přesnou cenu neřeknu. To záleží na délce a hustotě vlasů. Pokud jsou na ramena, je to nyní okolo 1200 až 1300 korun a pak plus navýšení,“ konstatuje.

Zdražovat se chystá i liberecký salón H2O2. „Čekáme ještě na vyúčtování energií a podle toho se to bude odvíjet. Samozřejmě i to se musí započítat,“ říká Alena Zajícová s tím, že vše se má odehrát během 14 dnů.

Kadeřnice, školitelka a technoložka v jedné osobě Martina Růžičková z Jablonce nad Nisou, zdraží ceny i o navýšené sazby sociálního pojištění a inflaci. „Sociální pojištění vzrostlo v průměru o tisíc korun, narostla inflace a navíc obecně zdražila kosmetika. Napříč kadeřnickým řemeslem, to jde ze všech směrů,“ povzdechne si.

Někteří zákazníci uvažují, že kvůli tomu návštěvy v kadeřnických zařízení omezí. „Asi si přestanu dávat melír a budu chodit jen na barvu. Nebo vlasy nechám přirozeně šedivé. Další zdražení je už moc,“ vysvětluje Marie Verešová z Českolipska, s tím, že tohle už kapsa důchodce opravdu pozná. Současně podotýká, že stejný názor mají i další její známé.

Oproti tomu Jana Nováková bude kadeřnické salony navštěvovat dál. „Sama si vlasy neobarvím a chci být upravená. Zdražuje se bohužel všude. S tím nic nenadělám,“ uvádí.