Policie se chystá na jednu z největších dopravních razií roku. Rychlost bude měřit na stovkách míst po celé republice včetně Libereckého kraje.

Speed Marathon. | Foto: Deník/Miroslava Šebestová

Akce nazvaná Speed Marathon 2023 je mimořádná hned z několika důvodů. Je nebývalá nejen svým rozsahem, ale také tím, že se do ní zapojí i veřejnost. Letos proběhne v pátek 21. dubna. "Policisté budou na základě dopravně bezpečnostních analýz v daném regionu a vlastních vytipovaných rizikových lokalit provádět v průběhu celého dne měření rychlosti. Do výběru míst vhodných pro měření rychlosti se může zapojit také samotná veřejnost,“ říká mluvčí policie v Libereckém kraji Vladimíra Šrýtrová.

Občané mohou dávat tipy na problémová místa, kde řidiči překračují nejvyšší dovolenou rychlost jízdy a kde je to nebezpečné. Hlasovat o takových místech a také vkládat nová mohou lidé přímo do mapového podkladu na webových stránkách www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-informace-mapy/speedmarathon. Hlasování probíhá do 31. března.

„Budeme rádi za věcné tipy z řad veřejnosti k místům k měření. Ty relevantní využijeme přímo při plánované dopravně bezpečnostní akci i během dalších kontrol v průběhu celého roku,“ dodala Šrýtrová. V rámci Libereckého kraje už lidé do mapy zanesly desítky míst, kam by policisté měli s radary vyrazit.

Stejně jako v předchozích ročnících policisté očekávají, že se do tipování vhodných míst zapojí i žertéři. Někdo v minulých letech doporučoval umístění radaru na cestu na Lysou Horu, další šokoval návrhem na měření rychlosti na Vodní nádrži Morávka. Policisty pobavila také iniciativa na kontroly na Karlově mostě.