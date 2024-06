Lidové ceny panují na koupališti v Zákupech. Vstupné zůstalo na loňské úrovni a dospělý zaplatí 35 Kč, děti od 6 let, studenti a důchodci 15 Kč. Dítka do 6 let jsou zdarma.

Již tradičně láká ke koupání pláž v Hamru na Jezeře. Dítě do 12 měsíců je zcela zdarma, mladší patnácti let zaplatí 40 korun a dospělý pak 50 Kč.

Občerstvení poskytuje restaurace a stánek umístěný na pláži. K dispozici jsou dvě dětská hřiště, workoutová hřiště a cvičební fitness prvky.

Koupaliště také začalo mnohem více fungovat jako kemp. „Kemp tam byl vždy, ale nyní je o táboření mnohem větší zájem. Takže do něj každoročně investujeme,“ vysvětlil starosta.

Možnosti koupání zdarma Zdarma se vykoupete například ve Stráži pod Ralskem. Přímo na pláži je food track a další možnost skýtá stánek vedle závěsného vodního lyžování. „Vodní lyžování je velká atrakce. Sestává z velkého vleku a dvou malých vleků, hned vedle je cyklostezka a pře silnici tenisové kurty,“ vypočetl možnosti vyžití starosta Stráže pod Ralskem Zdeněk Hlinčík. Dalším ekvivalentem zdarma je Hradčanský rybník. „V Hradčanech je několik možností občerstvení. Je tam výdejní okénko na návsi, hospoda u lesa a restaurace přímo na pláži,“ vysvětlil starosta Miloslav Tůma. Rybník je od roku 2020 vybagrován, což zajistilo jeho vyčištění. „Vyvezlo se velké množství bahna a nyní je čistý,“ podotkl starosta. O vstupném se však do budoucna uvažuje.

Velkou částku také stojí každoročně tobogán. Investované náklady do koupaliště se Zákupům vracejí sporadicky. „Bereme to jako službu lidem a k Zákupům koupaliště tak nějak patří,“ podotkl Lípa.

Ještě příznivější ceny naleznete v Novém Boru. „Nepřemýšlíme, že bychom zdražovali a vstupné necháme na třiceti korunách pro dospělé a 15 korun pro děti. Zachováme tak předloňskou cenovou hladinu,“ uvedl Ivan Zelenka, manažer TJ Jiskra.

Občerstvit se návštěvníci mohou ve stánku umístěném v areálu. Skluzavky k dispozici nejsou, další základní vybavení však funguje. „Kvalita vody je podle vyjádření hygieny ze čtvrtka 13. června luxusní,“ pochlubil se Zelenka.

V Jablonném v Podještědí začne sezóna od 1. července a od té doby bude také fungovat stánek, který spadá pod restauraci, jež je plně v provozu již nyní. Areál se může pochlubit novým dětským hřištěm. Dospělý zaplatí 45 korun, děti do 18 let, studenti a důchodci nad 65 let pak 30 Kč.

Na písečnou pláž na břehu Radvanského rybníka láká koupaliště ve Sloupu v Čechách. Za dítě do 6 let zaplatí rodiče 25 Kč, za dítě ve věku 6 – 15 let 40 korun, osoba starší 15 let uhradí 60 Kč. Do areálu smí i zvířata, a to za poplatek 80 Kč. Z hygienických důvodů však nesmí na pláž a do vody.

K dispozici je několik stánků s rychlým občerstvením a nápoji, v provozu je rovněž restaurace s terasou. Nejmenší mohou využít dětské hřiště a nafukovací loď, starší pak lanový park, který se nachází v kempu. Na pokladně lze zakoupit jízdné na lodičky a šlapadlo.

Legendou na okrese je bezpochyby Máchovo jezero. Tam letos proběhly změny a starosplavskou pláž plně vykoupilo město. Ceny vstupného jsou pro letošek na všech plážích totožné. Na hlavní pláže, Klůček a pláž ve Starých Splavech zaplatí dospělý 80 korun. Děti od 4 do 15 let 40 korun, stejně tak senioři a držitelé průkazu ZTP. V případě špatných klimatických podmínek chystají vstupné zlevnit o 50 %.

Na pláži ve Starých Splavech nebudou fungovat všechny atrakce, na které jsou návštěvníci zvyklí. Klouzačky však k dispozici budou. „Bazén se nepodaří uvést do chodu, ale zprovozníme klouzačky. Majitel nám dle dohody dodal čerpadlo a funguje,“ uvedl místostarosta Doks Václav Rejnart. Město se rovněž postaralo, aby se návštěvníci mohli občerstvit.

„Pizzerie máme pronajatou na jednu sezónu. Dále budou k dispozici mobilní stánky například s kuřaty nebo café bar. Podařilo se uvést do chodu i toalety, což je základ,“ doplnil Rejnart.

Od letoška se bude moci nově platit na všech pokladnách kartou. „V Doksech to bylo možné pouze na jedné pokladně. Od této sezóny to půjde všude,“ uvedl místostarosta.

Ve stáncích však tato možnost zatím není. „Problém je, že to nejsou naše nemovitosti. U našeho majetku si tento požadavek můžeme vymínit v nájemní smlouvě. Do nynějška to sice nebylo, ale plánujeme ho do budoucna,“ vysvětlil Rejnart ještě.

Další horkou novinkou letošního roku je koupaliště v Dubici v České Lípě. Je rozděleno na bezplatnou zónu a placený areál. Vstupné pro dospělého vyjde na 150 Kč. Za zvýhodněné vstupné pak návštěvníci zaplatí 110 korun.

Novinkou bude placené parkoviště, které mohli dosud návštěvníci využívat zdarma. Parkovné na celý den bude stát 150 korun, při zakoupení celodenní vstupenky na koupaliště, pak 100 korun. Využít se bude dát i hodinová sazba.

Aktuální možná kapacita plovárny je 855 lidí a návštěvníci naleznou hlavní bazén o rozloze 935 metrů čtverečních s vodními atrakcemi a dvěma 25metrovými dráhami pro milovníky kondičního plavání, brouzdaliště pro děti, tobogán, převlékárny, sociální zázemí a občerstvení s dětským koutkem.

„Ve velkém bazénu jsou atrakce v podobě divoké řeky a různých prolézaček. Je tam vodní hřib, nechybí ani masážní perličkové lavice,“ uvedl Jaroslav Češka, ředitel organizace Sport Česká Lípa.

Ve venkovní části je pak možnost využít 3D bludiště, které mělo být původně součástí placeného areálu. V rámci stavby vybudovalo město na písčité pláži také nové molo a zázemí pro příznivce vodního vleku, který je v Dubici oblíbenou atrakcí. Zahrnuje nový objekt půjčovny, venkovní sprchy i WC.

