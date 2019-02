Česká Lípa - Rozhovor s florbalistou Štěpánem Slaným, který má velkou zásluhu na tom, že se z České Lípy stane dějiště Euro Floorball Tour 2014.

Štěpán Slaný po letech strávených v extralize hraje od loňska za FBC Česká Lípa, je manažerem klubu. Stojí za velkými společensko-sportovními i charitativními akcemi FBC. | Foto: Deník/Vít Černý

Česká Lípa – Florbalové šílenství nekončí. V březnu dokázali pobláznit stovky lidí pro svůj sport, když směle i hodně napínavě bojovali o vysněnou extraligu. Z florbalu udělali pro březen 2014 českolipskou událost č. 1. I když útok na krásný sen, se kterým se nijak netajili, nevyšel, rozhodně neplatí, že by teď o nich nebylo slyšet. Omyl! Všechno teď teprve graduje. Do jiného, ale možná ještě neuvěřitelnějšího snu, se teď všichni probudíme.

Už za pár dnů se díky aktivitám českolipských florbalistů a jejich guru Štěpána Slaného sjedou nejlepší florbalisté a nejlepší florbalové národní týmy světa. Česká Lípa bude díky FBC hostit nejvýznamnější sportovní akci ve své historii, Euro Floorball Tour 2014. Česká Lípa se stane dějištěm přípravy na mistrovství světa. Jak vypadají přípravy akci, která na zimním stadionu ve Sportareálu proběhne mezi 24. a 26. dubnem, jsme se ptali přímo manažera FBC Česká Lípa Štěpána Slaného.

Vypadli jste krůček od finále. Kdyby ne, teoreticky byste třeba ještě v těchto dnech hráli baráž o postup do extraligy. Počítali jste vůbec s možností, že budete muset hrát i v době, kdy už budou probíhat přípravy na Euro Floorball Tour?



Počítali jsme s ní, řešili jsme to s unií (Českou florbalovou unií – pozn.red.) a sledovali jsme vývoj v extralize. Jednu dobu to vypadalo, že bychom se v případné baráži mohli potkat s Libercem, což je klub, se kterým máme velmi dobré vztahy, byť je to v řadě soutěží náš rival. V případě Liberce bychom se asi domluvili, že by se hrálo v průběhu týdne, v jiném případě by na to musela Unie zareagovat a věřím, že by nastala nějaká gentlemanská dohoda s tím druhým týmem, což byla Ostrava. Muselo by se vzít v úvahu, že u Euro Floorball Tour je v zájmu celého českého florbalu, aby tato akce dopadla dobře.



Pokud jde ale o organizační přípravy, tak věřím, že by to problém nebyl. Lidé, kteří se na tom podílejí, nejsou – kromě mě – vůbec spjatí s A-týmem, takže na EFT by jsme tak jako tak byli připravení úplně bez problémů.

Jak přípravy na Tour nyní probíhají. Jak vypadají?



Teď je to o setkávání s unií. Každý týden sem jezdí, máme takový šestičlenný organizační štáb. Je to hodně o plánování, jak se to rozvrhne a co a kdy přesně bude. Vychytávají se technické detaily, aby nás pak během akce nic nezaskočilo. V podstatě všechno nyní probíhá hlavně na papíře a skutečná příprava se rozeběhne až v pondělí nebo v úterý v týdnu před samotnou akcí. Hned jak skončí Velikonoce, tak naběhneme na zimák a začneme to tam připravovat.

Takže palubovka se ve Sportareálu bude pokládat až v týdnu před EFT?



Hokejisté tam ještě mají akci, takže led půjde pryč až potom, což bude trvat několik dní. Až se to vysuší, tak se tam bude pokládat palubovka a to bude až ve středu 23. dubna ráno.

S ohledem na to se dá tedy očekávat, že žádný z reprezentačních týmů nepřijede dříve než v tu středu?



Přesně tak. Češi přijíždějí ve středu odpoledne a večer by měli trénovat. A další výpravy přilétají do Prahy až ve čtvrtek a poprvé by měli trénovat ve Sportareálu ve čtvrtek večer. Není to ale tak, že by se bez přípravy sjeli sem k nám, vesměs přijedou z několikadenních minisoustředění, které si každý národní tým dělá ve své zemi. Takže tady u nás pak už půjde jen o to, aby se sžili s palubovkou, „osahali“ si to místo, kde budou hrát a v pátek na to rovnou vběhnou.

Objevilo se něco, s čím jste nepočítali?



Zatím ne. Při těch přípravách se dobře skloubily dvě věci. Jednak ta znalost velkých akcí ze strany Unie, která pořádala už i mistrovství světa a teď přichází na řadu další Superfinále, takže oni to mají vychytané téměř do detailů. A my zase pořádáme akce tady v Lípě, i na zimáku, takže známe to místní prostředí, to lokální zázemí. Při tomhle spojení věřím, že nás nic zlého nepotká a ani jsme se zatím s žádnou velkou překážkou nepotýkali.

Štěpán Slaný• je mu 31 let, je ženatý

• jako florbalista se účastnil tří mistrovství světa (v Praze 2008, v Helsinkách 2010 a v Curychu 2012), je držitelem bronzové medaile

• na šampionátu ve Finsku na sebe strhl pozornost díky lakrosové „fintě" v zápase proti Japoncům

• po letech strávených v extralize hraje od loňska za FBC Česká Lípa, je manažerem klubu

• stojí za velkými společensko-sportovními i charitativními akcemi FBC Česká Lípa

• kromě florbalu také podniká v oblasti cestovního ruchu v oblasti českého Banátu v Rumunsku a pořádá tu hudební Festival Banát

Ty se znáš se spoustou kluků z české reprezentace, kteří tady nastoupí. Probíhá už teď mezi vámi nějaká komunikace?



S pár klukama jsem v kontaktu. Já jsem českolipský patriot, takže už když jsem byl v reprezentaci, tak kluci věděli, že jsem Českolipák a že se místnímu klubu a florbalu věnuji. Takže o České Lípě už řada z nich ví a o to víc se sem teď těší. Mají svoji představu, jak by to tady mohlo vypadat, že by mohlo přijít hodně diváků a že to prostředí tady bude hodně příjemné. Dost kluků tady navíc bylo už vloni na naší oslavě 15 let florbalu, takže Sportareál i zázemí znají, a spíš se mě teď ptali na doprovodné akce, na streetparty. Navíc celou řadu kluků ze Střešovic, Vítkovic nebo Mladé Boleslavi zaměstnávalo v posledních dnech play-off a teď ještě Superfinále, takže komunikace mezi námi byla v posledních dnech spíš omezená, takže nejvíc se právě těším, až se všichni sejdeme tady v Lípě a popovídáme si.

Kde bude probíhat streetparty?



Máme zábor na celé zadní parkoviště za zimákem. Je to úplně ideální místo, kde nebudeme nikoho rušit, protože z jedné strany je zimák, z druhé řeka, pak svárovská průmyslová zóna a Kaufland a bývalé městské nádraží. I díky tomu máme výjimku na hudební produkci až do ranních hodin, obzvláště dýdžejové se budou točit ráno. Bude tam celá řada stánků, florbalové stánky, fan shopy, samozřejmě občerstvení. Bude tam stage, kde se bude odehrávat hlavní program.

Budete Euro Floorball Tour propagovat přímo ve městě?



Po čtyři dny, hned po Velikonocích, budeme mít ve městě florbalový stan. Bude to další propagace florbalu, budeme tam mít maskoty, součástí budou soutěže i kampaň, upozorňující na blížící se Euro Floorball Tour.

Nejlepší florbalové týmy planety přijedou do Lípy už za 12 dní!

Česká Lípa - Mistři světa ze Švédska, jejich velcí rivalové Finové a Švýcaři s Čechy, kteří touží dostat se na jejich úroveň. Ti všichni se budou už za 12 dní prohánět na palubovce speciálně položené na zimním stadionu ve Sportareálu v České Lípě.

Místnímu florbalovému klubu se podařilo získat pořadatelství prestižní Euro Florball Tour, akce, na které se střetávají čtyři nejlepší florbalové velmoci. „Není to obří hala, ale naopak si vůbec nemyslím, že by to byla malá hala. Vždyť je to hokejový stadion," řekl o českolipském zimáku už v únoru Radim Cepek, legenda českého florbalu a trenér reprezentačního A-týmu. „S florbalem už jsem akcí projel více, takže vím, že i v cizině se hrajou Florball Tour v podobných halách."

Vloni si reprezentace ve Sportareálu vyzkoušela tréninky i exhibiční zápas. „Zázemí je tam perfektní, určitě bude výborná kulisa, pro nás to bude zpestření, moc se do České Lípy těšíme," ujistil Cepek s tím, že po loňské zkušenosti se samo vedení reprezentace přimlouvalo za to, aby Česká florbalová unie přidělila pořadatelství akce právě do České Lípy.

Švédi u Mácháče, Finové v Boru

Reprezentační výběry už mají zajištěné ubytování. Češi budou bydlet přímo v centru města, v hotelu Morris na českolipském náměstí. „Na zápasy tak budou chodit hlavní třídou České Lípy," upozorňuje Štěpán Slaný. Švédi zakotví na břehu Máchova jezera, zázemí totiž budou mít v dokském hotelu Port. A Finové se Švýcary budou na tréninky a zápasy dojíždět „od severu", dočasný domov budou mít v novoborském Parkhotelu Morris.

Program Tour

Pátek 25. 4. 16:00 - Švýcarsko : Švédsko

Pátek 25. 4. 19:00 - Česká republika : Finsko

Pátek 25. 4. 21:00 - Streetparty

Sobota 26. 4. 14:00 - Finsko : Švýcarsko

Sobota 26. 4. 16:00 - VIP zápas

Sobota 26. 4. 17:30 - Česká republika : Švédsko

Sobota 26. 4. 20:00 - Wohnout & Streetparty

Neděle 27. 4. 12:00 - Švédsko : Finsko

Neděle 27. 4. 15:50 - Česká republika : Švýcarsko

Streetparty• měla by doprovázet Euro Florball Touro pauzách mezi zápasy a především v pátek 25. a v sobotu 26. dubna večer

• bude probíhat na parkovišti za Sportareálem

• velkým tahákem je vystoupení kapely Wohnout v sobotu večer

• na tvorbě programu spolupracuje klub Progres, v jeho režii tu proběhne například Improtyjátr liga, tematicky zaměřená na sport a florbal, na programu streetparty se bude podílet také ZUŠ Česká Lípa, Enliven Centre (tanec), gymnasti, ZŠ Partyzánská a další