/FOTO, VIDEO/ Designéři a skláři z Preciosy vdechli život třem unikátním křišťálovým panenkám, které se budou dražit v charitativní aukci české pobočky UNICEF nazvané Adoptuj panenku, zachráníš dítě.

Designéři a skláři z Preciosy vdechli život třem unikátním křišťálovým panenkám. | Video: Preciosa Lighting

Světlunka, Krystalka a Perlička mají těla vyrobená z ručně foukaného skla, každá z nich je navíc zdobená jinou technikou, která reprezentuje přístup ke sklu a jeho zpracování, a má jinou funkci. Zatímco Preciosa Ornela se sídlem v Zásadě stvořila korálkovou vílu, tak jablonecká Preciosa Components ozdobila vílu křišťálovými komponenty, které používá tradičně v módě a designu.

Trojlístek doplnila Preciosa Lighting v Kamenickém Šenově, která využila při tvorbě svítící víly stejný postup jako u svých nejkrásnějších svítidel, a to foukáním a ručním taháním skla. „Spojili jsme své síly, protože věříme, že společně můžeme změnit životy dětí a rodin, kteří potřebují naši pomoc. Chceme přispět k budoucnosti, kde je místo pro radost, světlo a naději pro všechny,“ řekla generální ředitelka Preciosa Lighting Lucie Karlová s tím, že Preciosa podporuje tento benefiční projekt od roku 2017.

Inspiraci čerpali sklářští mistři z čarokrásné přírody Křišťálového údolí, která je domovem víl. Vidělo je jen málo lidí, víly totiž žijí skrytě. Aby co nejlépe splynuly s přírodou, mění často svou podobu. Přírodě a lidem tak mohou pomáhat zcela nepozorovaně. Nyní se rozhodly vydat se do světa a konat dobro všude, kde je ho nedostatek. „Unikátní panenky z dílen Preciosa spojují český um, technologie i výjimečné dary naší přírody. A za každou z nich jsou děti, které díky sklářské společnosti a úspěšným dražitelům dostanou šanci na zdravý a šťastný život. Je to pomoc, která má smysl,“ zdůraznila výkonná ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba.

Výtěžek z tradiční dražby panenek, jejíž finále se uskuteční 21. listopadu v Českém muzeu hudby v Praze, podpoří humanitární projekty UNICEF, které financují očkování dětí z krizových oblastí. Patronkou aukce, která bude už od 7. listopadu probíhat i online na aukceunicef.cz, bude Liběna Rochová.

A nebude to jediné zastoupení Křišťálového údolí. Dražit se budou i skleněná díla dvou studentek ze Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě, a to Eftemii a Bledule jarní. A jelikož škola nemůže napřímo dávat dary a zapojit se do podobných aktivit, zakoupil od ní panenky Liberecký kraj. Dílo Eftemii získal za pořizovací cenu 10 000 korun a skleněné dílo panenku Bledule jarní koupil za 5 000 korun. „Kombinace invence, kreativity, nadšení pro dobrou věc a času věnovaného nad rámec výuky obou autorek může být inspirací pro každého z nás,“ doplnil náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Jiří Čeřovský.

Světlunka

Zdroj: David MarkovičRanní i večerní zlatá hodinka vytváří v Křišťálovém údolí úchvatné divadlo. Slunce barví stráně i kopce dozlatova, světlo objímá okolní krajinu a každému, kdo je svědkem téhle podívané, poskočí srdce radostí. Právě takové světlo plné radosti a vřelosti přináší i Světlunka. Svítící křišťálovou panenku navrhla designérka světelných instalací Preciosa Lighting Kristýna Schlenkerová. Rozevlátá barevná sukýnka ukazuje hlavní inspiraci čarokrásnou přírodou Křišťálového údolí a hrou světla a barev na rozkvetlých loukách a v lesích v okolí Kamenického Šenova. Panenka je 24 centimetrů vysoká, křídla mají rozpětí 21 cm a zabudovaný LED čip jí propůjčuje magický světelný efekt.

Perlička

Zdroj: David MarkovičV létě se okolní louky zalijí květy. Ráno se na nich třpytí kapky rosy, odpoledne tu poletují křehcí motýli. Večer hladí stébla a stonky ruka lehkého vánku a všechno postupně utichá. Ten, kdo se na moment zastaví, uslyší v temném tichu ozářeném hvězdami třepetání drobných vílích křidélek. Mladší sestřička Perlička, jejíž křišťálové tělo bylo také zrozeno v Kamenickém Šenově v Preciose Lighting, je dobrou vílou Preciosy Ornely. Oděná je do lehounkých nadýchaných šatů zdobených skleněnými perličkami v jemných pastelových barvách. Kouzlo těchto malých skleněných zázraků proniká díky designérce Heleně Chmelíkové i do křehkých vílích křidélek. Panenka je 34 centimetrů vysoká, křídla mají rozpětí 22 centimetrů.

Krystalka

.Zdroj: David MarkovičMěkké sluneční paprsky barví přírodu, která se chystá k zimnímu odpočinku, do jemně zlatých tónů. S krátícími se dny zdobí louky a jezera Křišťálového údolí jinovatka, které paprsky slunce dodávají duhové odlesky. Je tu podzim, čas víly Krystalky. Designérka Soňa Dermeková z Preciosy Components Krystalku navrhla v jemně zlatých tónech, přecházejících v béžové či topazové odstíny usychajících trav. Tento šat nosí víla Krystalka jen pár týdnů. Pak podzimní barvy převlékne do těch ledově chladných, zimních. Právě v tento čas se koná i dražba panenek UNICEF. Víla je poprvé celá vyvedená ve skle. Jemné barvy kamenů na její sukni připomínají slábnoucí podzimní slunce v kapkách rosy a ranní mlhy. Na jejích křídlech se třpytí jinovatka studenějších rán. Panenka je 35 centimetrů vysoká, rozpětí křídel 22 centimetrů a zabudovaný LED čip jí propůjčuje magický světelný efekt. Sukni, tělo a křídla zdobí přes 4000 kamenů z českého křišťálu.