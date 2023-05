Zlatým hřebem Lustrfestu v Kamenickém Šenově se stane 27. května ve 22 hodin rozsvícení světelného objektu „Křídla“. Ten bude dílem společného projektu návštěvníků Lustrfestu a sklářské školy, kde je zatím jeho konstrukce v dílnách školy.

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Kamenickém Šenově, studentka Anežka Jenčovská z II. ročníku v oboru Design svítidel chystá se s pracovníky školy kostru pro světelný objekt "Křídla", který lidé rozsvítí 27. 5. na Lustrfestu | Foto: Deník/Petr Pokorný

Ve finále najde místo a zazáří mezi vzrostlými stromy v Dvořáčkově parku v sousedství sklářské školy. Tam do světelného objektu podle návrhu studentky 2. ročníku oboru Design svítidel Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově Anežky Jenčovské lidé do konstrukce budou zavěšovat křišťálové prvky. Ty si přinesou z domova, nebo je dostanou zdarma od pořadatelů.

Lustrfest 2023

„Kovová síť bude sloužit k zavěšování těch ověsů. To znamená, že lidé, co přijdou si je tam libovolně rozvěsí. Dávali jsme i výzvu do místního zpravodaje, protože spousta lidí tady má ty křišťálové ověsy doma, kde jen leží a takhle je budou moci nechat znovu zazářit ve veřejném prostoru, dají jim nový život,“ komentoval zástupce ředitele sklářské školy v Kamenickém Šenově Jakub Jelínek.

Stoleté muzeum čeká na rekonstrukci. Jubileum připomíná paleta akcí a výstav

Od loňského roku v parku visí už jeden obří lustr vytvořený při festivalu. Ve slunečních paprscích se nádherně blyští a podle místních ho mají v oblibě i straky. Studentka Anežka Jenčovská s návrhem uspěla před šesti dalšími. „Měli jsme daný tvar křídel, která jsme ale mohli různě polohovat. Mám z toho radost. Ten park by se tak v průběhu let mohl proměnit do skleněného parku,“ řekla studentka.