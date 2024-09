V Kamenickém Šenově vznikla petice proti plánované výstavbě supermarketu společnosti Norma na dohled od Panské skály, která je oblíbeným cílem turistů. Občanský spolek Sonow se otevřeným dopisem obrátil na vedení města i společnosti. Zároveň spolek vyzval veřejnost, aby se k nesouhlasu připojila podpisem petice. Zatím nasbírala přes 1500 podpisů.

Panská skála, lidově nazývaná Varhany, má status národní přírodní památky a je nejnavštěvovanějším geologickým útvarem v Čechách, dobře známým i geologům v zahraničí. Jde o vulkanický čedičový útvar, který vyčnívá z náhorní plošiny mezi Kamenickým Šenovem a Práchní. Z vrcholu skály je výhled na Kamenický Šenov, Českou Kamenici, České Švýcarsko a hřeben Lužických hor.

Malebnou scenérii využili v minulosti i filmaři - v pohádce Pyšná princezna, filmu Hodinářský učeň nebo při natáčení francouzského filmu o kouzelníkovi Merlinovi.

„Tato ikonická skála, je významnou kulturní a nejstarší přírodní památkou ČR. Zaslouží si naši úctu a ochranu. Představuje důležité místo pro místní obyvatele i návštěvníky, kteří sem přijíždějí obdivovat její geologickou jedinečnost a krásné výhledy do krajiny. Plánovaná výstavba prodejny Norma v těsné blízkosti této přírodní památky by na jejím harmonickém zakomponování do krajiny způsobila nevratné škody," argumentují odpůrci projektu v dopise.

Spolek Sonow je podle Váchy přesvědčen o tom, že je nutné, aby bylo v obci pro plánovanou stavbu supermarketu nalezeno vhodnější místo. Součástí plánovaného projektu je totiž kromě jiného vykácení vzrostlých stromů a přesunutí Kesselova kříže z 19. století na jiné místo.

Plánované umístění supermarketu je podle odpůrců navíc z hlediska dostupnosti jinak než autem problematické. Dopravně má být ale market napojený na krajskou silnici třetí třídy a je v docházkové vzdálenosti do centra města.

Internetová petice zatím proti projektu posbírala téměř 900 podpisů, další jsou v listinné podobě. Jen málo ze signatářů je ale místních, zjistila ČTK. Podle starosty Martina Bártla (Změna pro Kamenický Šenov a Prácheň) velká část místních stavbu supermarketu podporuje, podobný obchod jim ve městě s bezmála 4000 obyvateli chybí.

„Plánovaná stavba je na soukromém pozemku a územním plánem je pozemek určený ke stavbě obchodního domu," doplnil starosta. Veřejné projednávání zatím nebylo, projekt podle něj na stole není.

„Myslím si, že nadpoloviční většina občanů Kamenického Šenova je pro to, aby se to stavělo, ale nemám to nijak podložené, zřejmě bude potřeba udělat mezi lidmi anketu," řekl starosta. O stavbě by ale podle něj měli rozhodnout hlavně obyvatelé města, nikoli lidé z opačného konce republiky.

Vizualizace, které odpůrci projektu zveřejňují, jsou podle Bártla zavádějící. Projekt zatím není připravený, protože developer ještě nemá ani vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Zástupci investora představili projekt na stavbu obchodu vedení Kamenického Šenova už loni. „Starosta nabídl investorovi pozemek ve vlastnictví města, který se jeví pro tento typ výstavby jako vhodnější, zejména z pohledu ovlivnění krajinného rázu. Investor bohužel po zkušenostech s jednáním se zástupci města v předešlých letech neměl o změnu lokality pro výstavbu prodejny Norma zájem,“ napsalo vedení města v červenci na facebookový profil.

Radnice je se zástupcem společnosti Norma domluvena na veřejné prezentaci stavebního záměru, která by se měla uskutečnit v září tohoto roku. Přesné datum a místo konání bude ještě upřesněno.

