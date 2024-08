Přibližně tisíc kamionů projíždí každý den Mimoní. To trápí místní obyvatele, proto zastupitelé vydali vyhlášku omezující vjezd nákladních vozidel do města. Jenže nedostali potřebná povolení k umístění značek a po více než roce se jim ozval další úřad. A opět s negativním verdiktem.

Zápas mimoňských zastupitelů s kamionovou dopravou, kterou je město roky přetížené, se dá přirovnat k boji s větrnými mlýny. Navzdory platné vyhlášce omezující vjezd nákladních vozidel se Mimonští potýkají s komplikacemi při umístění dopravního značení. Po zamítavém stanovisku zaslaném policisty z Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, přišlo v první polovině července, po dlouhých 13 měsících a s prodlením také vyjádření od policistů z Mnichova Hradiště. Na něj zastupitelé čekali, aby se mohli rozhodnout, jak postupovat dál.

Obyvatel Mimoně Jan Mikulecký mávl rukou. „Mluví se o obchvatu, ale to je na dlouhé roky. Samozřejmě, bych byl raději, kdyby kamiony jezdily okolo,“ řekl starší muž.

Město má platnou veřejnou vyhlášku, Opatření obecné povahy, která zakazuje vjezd nákladní transitní dopravy do ulice Malá, a to už od roku 2012. Toto opatření by mohlo snížit počet projíždějících kamionů o 200 z přibližně 1000 vysokotonážních vozů, které městem denně míří.