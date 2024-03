Obyvatel mimoňské novostavby v Panské ulici, který se při procházce s pejskem reportérce Deníku představil jako Petr Novák si povzdechl: „Panská je hlavní tah, kvůli kamionům se nám klepe celý barák i skleničky. Je to naprostá katastrofa. V létě se nedá pořádně vyvětrat. Je tam obrovský rámus. Je to prostě šílené,“ řekl a dodal, že nyní, je v ulici umístěn semafor, a tak jim nákladní auta stojí přímo pod okny.

V době, kdy tam ještě nebyl, zase jezdila vozidla velmi rychle. „Kdyby do ulice alespoň dali třicítku nebo nějaký omezovač či radar prostě cokoliv, tak by to nebylo tak hrozné,“ zapřemýšlel nad situací.

Kamionovou dopravu ve městě jako šílenou popsala také Daniela Halčinová. „Už aby se to nějak vyřešilo. Se psem po centru ani nemůžete chodit. Když jste na přechodu, auta pomalu nezastaví. Je to strašné,“ vyjádřila se k tématu mladá žena.

Další obyvatel Mimoně Jan Mikulecký přiznal, že komplikovaná situace s kamiony je ve městě dlouhodobá. „Mluví se o obchvatu, ale to je ještě na dlouhé roky. Samozřejmě, jako všichni, bych byl raději, kdyby tranzit jel okolo,“ řekl starší muž.

Město má již od roku 2012 platnou veřejnou vyhlášku, Opatření obecné povahy, která zakazuje vjezd nákladní transitní dopravy do ulice Malá. Toto opatření by mohlo snížit počet popojíždějících kamionů o 200. Nyní si to městem šine kolem 1000 kamionů za den.