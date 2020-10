Zdroj: DeníkV ulicích měst se s nimi lidé setkávali denně. Tváře lídrů stran a hnutí, které se utkají o křeslo hejtmana, se usmívaly z autobusů i bilboardů. Zejména v posledních týdnech byly k nepřehlédnutí.

Jinak to vypadalo v reálu. Na rozdíl od minulých let, kdy politici pořádali mohutný hon na voliče v podobě nejrůznějších atrakcí, cílených tu na děti, tu na důchodce, byla kampaň – alespoň v Libereckém kraji – nepoměrně skromnější.

Některé strany to s ohledem na průběh koronavirové infekce už dopředu avizovaly. Jako například komunisté či sociální demokraté. Zájem veřejnosti jim dal ostatně za pravdu. Například rodinného dne na libereckém koupališti Vápenka, který začátkem září pořádala ČSSD, se zúčastnilo jen několik jedinců. Komunistům zase setkání s dechovkou přerušilo minulý pátek počasí.

Když nešli voliči k politikům, vydali se politici za nimi. Někteří dokonce autobusem. S ním přijel na zahájení kampaně Jan Korytář, lídr hnutí Pro lidi a pro krajinu. Autobus dorazil na pomoc také Pirátům. Kraj brázdil hned ve dvou turnusech a kromě loga nabídl zájemcům i setkání s technologiemi, bez nichž se už brzy neobejdeme.

Zatímco lídr strany, která se prezentuje ochranou přírody, využil ke kampani autobus, na ekologický dopravní prostředek vsadil frýdlantský starosta Dan Ramzer, jednička kandidátky ODS, který za voliči vyjel na kole. Valná většina se pak s letáky i drobnými dárky, zpravidla cukrovinkami, ale i květinou či dokonce bramborami, vydala za občany ulicemi měst po svých.

Náměstí brousili podešvemi lídři hnutí Společně pro Liberecký kraj, ANO či Pro krajinu. Nejvíce nachozených i najezděných kilometrů měli ve svých nohách zřejmě Starostové.

Nebylo výjimkou, že v jednom dni se v centru krajského města sešlo hned několik štábů najednou. Podle zájmu voličů bylo jasné, na které skupiny cílí. Mezi lídry však zjevná nevraživost nepanovala. Naopak na předvolebních debatách to mnohdy vypadalo jako na dýchánku jedné strany, jejíž členové si vzájemně notují. „V případě některých stran zaměřených na životní prostředí se program natolik shodoval, že by se dal udělat kvíz, kdo je kdo,“ zhodnotil politolog Jan Kubáček.

Program většiny z celkem 16 kandidujících stran a hnutí se neprolínal jen v silném zaměření na životní prostředí, zdravou krajinu a především palčivou otázku sucha na Frýdlantsku. Programy se v mnohém shodovaly také v pohledu na zdravotnictví, zejména v nutnosti dokončení krajského urgentního centra, a investic do dopravy.

O svém programu kandidáti voliče v ulicích výrazně nepřesvědčovali, v případě zájmu s nimi ale dokázali diskutovat. Ačkoli někteří se omezili jen na rozdávání letáků. I na tom si voliči mohli udělat obrázek o tom, kdo je kdo.

„Kampaň byla mírumilovná a z pohledu programu zaměnitelná. Co bylo v Libereckém kraji z pohledu celé republiky výjimečné, byl úzce lokání záběr. V programech se strany nesoustředily na dané téma, ale často zaznělo, co je třeba udělat konkrétně pro Frýdlantsko, Turnovsko, Novoborsko. To v jiných krajích, s výjimkou Zlínského, není běžné. V kampani se také hodně prolínal záběr na starosty, a to i mimo jejich vlastní stranu, patrné to bylo třeba u Dana Ramzera“ přidal postřeh Kubáček.

Napadání nefunguje

Odlišné byly podle něj v letošní kampani ještě dvě věci. „Předně to, že nebyla až na posledních 48 hodin, kdy se objevily některé útoky na hejtmana Martina Půtu, agresivní,“ uvedl Kubáček.

To ale podle něj může být pro autory útoků kontraproduktivní. „Zpravidla to pak posílí pozici napadených, což se ukázalo třeba na osobách pana Babiše nebo pana Čunka,“ upozornil politolog Kubáček.

Druhou věcí, která významně změnila pravidla předvolební hry, byly obavy z covidu, což podle Kubáčka významně ovlivní i volební účast. A ta bývá v případě krajských voleb už tak nízká.

Krajské volby startují v pátek 2. října ve 14. hodin. V tento den je možné volit až do 22. hodin. V sobotu 3. října od 8 do 14 hodin. V České Lípě budou zároveň probíhat i volby do Senátu. V Libereckém kraji si lidé mohou vybírat ze 16 kandidátek. Na rozdíl od komunálních voleb lze vybírat pouze jednu stranu či hnutí. Je možné ale zakroužkovat preferenční hlasy pro jednotlivé kandidáty. Zakroužkovat je možné čtyři. Na základě výsledků se vybere 45členné zastupitelstvo kraje, to pak na příští 4 roky zvolí hejtmana.