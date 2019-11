Nové album Body & Soul pokřtí kanadská kapela The Lipliners v čele se zpěvačkou Ronley Teper. Deník vyzpovídal zpěváka Lingers.on Arna Sameše.

Proč jste pro tuto událost pozvali zrovna Ronley Teper s The Lipliners z Toronta?

Ronley je osobnost sálající neskonalou tvůrčí energií, humorem, a takovým nakažlivým pozitivním šílenstvím. Její divoká performance plná překvapení, nevšedních vokálních i instrumentálních artikulací a teatrálností, vás dokáže strhnout právě při živém vystoupení. Měli jsme velkou radost, když na začátku roku sama Ron navrhla, že své evropské turné zahájí s námi společně.

Všechna vaše předchozí alba se zaměřovala na určité téma. Je vaše nejnovější album také konceptuální? Věříte, že si v dnešní hektické době najde své posluchače?

Je snadné získat posluchače, pokud jste pod velkým labelem. Lingers.on sice vydává prestižní vydavatelství Indies Scope, ale ta expozice v médiích je ve srovnání s major labely minimální. Nicméně vnímaví lidé, kteří potřebují bohatší duševní potravu, si nás určitě najdou. Jsme na Spotify, iTunes a ostatních streamech. Při tvorbě jsme nikdy nekopírovali žádné trendy a módní vlny. Snažíme se sloužit myšlence či tématu, které přetavíme v hudbu. Ta pak třeba působí pestře, protože se tvoří intuitivně. S hudebními styly nakládáme spíše jako malíř s paletou barev a způsobem nanášení jednotlivých vrstev, kdy jen cit vám vede ruku.

Vaše přelomové album Beyond se stejnojmenným hitem z roku 2002 pojednává o posouvání lidských možností až za hranici udržitelnosti či dokonce přesunu lidstva do vesmíru. Album Gallery varuje před zběsile zrychlujícím tempem života a nabádá k návratu k přírodě. Připadá mi, že tato témata jsou stále aktuálnější. Proč jste nyní zvolili téma Body & Soul?

Souvisí s předchozími alby, které jste zmínil. Zároveň i s předposledním Made in Mind, kde se zpívá „svět, štěstí či zoufalství je tvořeno v naší mysli“. A duše je další fascinující téma, které zkoumali už Platón, Anaxagorás či současní vědci kvantové fyziky. Duše je v našem těle, ale zároveň tělo je v naší duši. Protože duše je možná jen jedna a my všichni jsme její součástí. Kdybychom si tohle všichni uvědomili, budeme s veškerenstvem ve větší harmonii a pohodě a nebudeme tak ničit svět a sami sebe. Nicméně nutno říci, že skladby nejsou zas tak hluboce filozofické, ale především smyslné a dost erotické. Jde taky o tělo, které máme na čas k dispozici.

Jak se to vše promítá do samotné hudby? Co můžeme očekávat?

Rozhodně pestrost, ale zároveň střídmost a jednoduchost. Vedle masitých přímočarých skladeb zazní i hluboce intimní a niterné.

Vzhled nového alba kapely Lingers.on, Foto: archiv kapely

Vstupenky na akci jsou v předprodeji v informační centru v KD Crystal a rovněž v dostatečném počtu také na místě v den konání akce.

Autor: Květa Menclová