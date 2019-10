Dnešní přehlídku kapel v klubu Luxor na Střelnici tentokrát zahájí původně středoškolská skupina s názvem Čp. 1398. Od svých studentských let s ní hraje i zakladatel Školy rocku a učitel českolipského gymnázia Tomáš Hoskovec. Kromě nich večer vystoupí kapely TMT, LateToFate, Teapack, Kings of the Ashes a Helicopter.

V Luxoru, který si místní obyvatelé spojují spíše s divokými diskotékami, rockoví muzikanti zakotvili až letos na jaře a uspořádali zde několik hudebních večerů Školy rocku.

„Historicky ale tento klub začal fungovat jako centrum bigbítových kapel z Českolipska. Na přelomu 60. a 70. let to byl rokáč vyhlášený široko daleko a my tuhle tradici chceme připomínat a navazovat na ni,“ připomněl Hoskovec. Podle něj je filozofií Školy Rocku pomáhat začínajícím kapelám a připravovat jim podmínky pro to, aby svou kreativitou a pílí měli možnost rychle rozvířit vody českolipského hudebně uměleckého života.

„Začínali jsme před dvěma lety v místním hudebním klubu U Bílýho černocha se třemi kapelami,“ popsal Hoskovec. Spolek Škola rocku pořádá každý měsíc hudební večer, kde si průměrně zahraje pět kapel. Drtivá většina hudebníků pochází z gymnázia. „Nebráníme se ani přespolním uskupením, která projeví zájem si u nás zahrát. Zároveň se snažíme, aby se studentské kapely ukázaly i na jiných kulturních akcích, jako jsou Městské slavnosti nebo hudební festival Všudybud,“ přiblížil organizátor. „S příchodem nových studentů vznikají další nová uskupení, která se s vervou vrhají do všech hudebních akcí, které se nabízí,“ dodal.

Škola rocku se na Českolipsku stává stále známější. Předvedla se mimo jiné v ulicích České Lípy v projektu Rozehrajeme náměstí, na festivalu Všudybud, na vodním hradě Lipý, kde vyzkoušela svůj vlastní předprázdninový festival nebo během červnových Městských slavností v České Lípě.

„Spolupráce mezi hudebníky a městem je stále lepší. V listopadu jsme domluveni na vystoupení kapel Školy rocku v rámci oslav 30. výročí sametové revoluce,“ uvedla vedoucí Regionálního turistického informačního centra v České Lípě Květa Menclová.

Gymnaziální hudební klub má zatím více než sedm desítek členů a momentálně sdružuje sedm kapel, některé mají za sebou už slušnou řadu vystoupení, jiné teprve čekají na svou první příležitost. „Je to žánrově pestré. Co mě opravdu těší, že v drtivé většině se jedná o vlastní tvorbu. Studenti si píšou svoji muziku i texty. A to byl vlastně hlavní cíl. Autorská svoboda a iniciativa,“ charakterizoval „školu“ Hoskovec.

Studentské kapely mají zkušebnu v prostorách českolipského gymnázia a nejen proto jejich koncerty sleduje i jeho ředitelka Helena Paszeková. „Školu rocku podporuji, na večerní akci jsem se byla jednou podívat. Školní zkušebna je stále plná, což mně dělá radost,“ uvedla Paszeková.