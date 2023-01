Podle jedné z hlavních organizátorek Ilony Rejholcové se novou tradici podařilo udržet, byť v omezeném rozsahu, i v době proticovidových opatření. „Zatím jsme nevynechali žádný ročník, loni už to bylo svobodné a vše se uskutečnilo v plné parádě. Za covidu jsme vysílali z kina on-line a proběhla i soutěž o nejlepší masky, míchali jsme společně brazilské nápoje a další,“ řekla Rejholcová. Podle ní přípravy na masopust v duchu brazilského karnevalu začínají hned po skončení předešlého ročníku.

Organizátoři se každý rok snaží propojit zajímavého hudebníka s bubeníky Tam Tam Batucady, aby vznikla jedinečná improvizace pouze pro Nový Bor a hudba byla v kontrastu temperamentních rytmů. „Společně si u nás s bubeníky zahráli věhlasní interpreti jako Jiří Stivín, Jaroslav Svěcený, Jana Koubková, Tarafuki či Felix Slováček. Letos bude mít premiéru významný violoncellista Jiří Bárta, který patří mezi světové hudební špičky,“ vyjmenovala Rejholcová s tím, že právě Bártu málokdo zná také jako skvělého fotografa. „Jeho první fotografická výstava bude mít světovou premiéru v Novém Boru. Návštěvníci budou moci spatřit 24 jeho velkoformátových fotografií, které budou instalovány přímo v kinosále,“ sdělila organizátorka.

Návštěvníci vernisáže budou svědky jedinečného společného koncertu s temperamentními bubeníky Tam Tam Batucady. Doprovodí je tanečníci Vibrasil Samba Show pod vedením skutečné královny karnevalu Viviane Mateus a v nové choreografii společně přenesou diváky do skutečného karnevalového reje v Riu de Janeiru. Jak Rejholcová doplnila, každoročně také spolupracují s velvyslanectvím Brazílie a letos rozšířili vazbu s brazilskou restaurací Sapore Latino z Mladé Boleslavi, která by měla představit své dobroty návštěvníkům v sobotu na náměstí.

„Téměř od prvního ročníku spolupracujeme s brazilským scénografem a dnes už sklářským výtvarníkem Ricardem Hoineffem. Pilujeme nejen grafickou stránku akce, workshopy výroby masek, ale i brazilské recepty, míchané nápoje a další,“ zmínila Ilona Rejholcová. Brazilec, který se usadil na Slunečné poblíž Nového Boru, nevynechal žádný z ročníků a nehodlá chybět ani letos: „Česko-brazilský karneval mě vlastně přivedl na Novoborsko, kde se stal tradicí a stal se součástí mého života. Připomíná mně ty průvody, které jsem poznal v menších brazilských městech,“ řekl Ricardo Hoineff, rodák z Ria.

První ročník konaný v roce 2007 byl spojen s oslavou 250. výročí založení města. Jak komentoval starosta Nového Boru Jaromír Dvořák, obecně jsou masopusty prvním záchvěvem jara uprostřed vrcholící zimy: „V Boru je to tradičně i záchvěv letních teplot, neboť ho spojujeme s poctou místním vystěhovalcům, často sklářům, do jižní Ameriky v druhé polovině 19. století. Vůbec to ale neznamená, že by se u nás ten den rozzářilo sluníčko a bylo 30 stupňů Celsia, naopak vznikají až paradoxní situace poloodhalených tanečnic, které se při tradiční Historické lyži na náměstí musí intenzivně napájet něčím na zahřátí,“ řekl Dvořák.

Dvoudenní oslavy Česko-brazilských dnů zahájí v pátek 17. února program v Městském kině. Sobotní průvod opět projde od Městského kina přes třídu T. G. Masaryka na náměstí Míru, kde bude zábava pokračovat. Kromě hudby a tance program okoření i vystoupení divadla Vagabundus Collective. Kejklířská a divadelní rodina z Volfartic patří k významným žonglérským esům České republiky. Mimo žonglování s čímkoliv představí také akrobatickou jízdu na jednokolce a chůzi na chůdách.