V čem myslíte že je příčina takového výsledku?

Myslím, že obrovskou roli sehrál koronavirus, tento aspekt se se v tom odráží. Liberecký kraj poskytl v této době občanům pocit, že budou zabezpečeni a myslím si, že právě to sehrálo velkou roli.

Myslíte si, že současná vládní politika mohla nebo nemohla takovému výsledku přispět?

Liberecký kraj je velice specifický, takže ano, mohla. Vláda to na druhou stranu nemá jednoduché a neměla to jednoduché ani na jaře. Ono vymýšlet způsob pro zvládnutí pandemie, která tady nikdy nebyla, není jednoduchá věc a jak se říká: po bitvě je každý generál. Ale, ano, mohlo se to odrazit i na tom výsledku.

Starostové už před volbami naznačili, že s ANO do koalice nechtějí. Vidíte svou další roli v opozici, nebo si myslíte, že to ještě není konečná?

Je pravda, že Starostové se netajili tím, že udělají všechno proto, aby vládli bez ANO. Pokud to tak bude, budeme to akceptovat. Pokusíme se s nimi jednat, ale pokud nás odmítnou, budeme vždycky konstruktivní opozicí. Myslím, že jsme to vždycky dokazovali, že nechceme být nekonstruktivní silou, to nikam nevede a hlavně lidem určitě nepomáhá.

Co byste chtěla vzkázat voličům?

Že jim děkujeme za jejich hlasy a důvěru a že pro ně budeme opět pracovat s plným nasazením, tak, jak tomu bylo doteď.