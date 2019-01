Česká Lípa /FOTOGALERIE/ - Diváci odměnili potleskem nejen jízdu po dvou kolech, průjezd hořícím hrazením, tančící auto, ale i humor kaskadérů. Monster truck show zaujala malé i velké diváky precizností riskantních výkonů

Dunění motorů, chvění kapot a napětí, které by se dalo krájet, ovládlo v pátek odpoledne asfaltový plácek pod Albertem. Zhruba stovka návštěvníků velkého kaskadérského cirkusu Chaloupka Monster truck show chvilku před pátou postávala před improvizovanou arénou obehnanou modrou plachtou.

Diváci pak zažili kousky, které v České Lípě hned tak neuvidí. Už od dopoledních hodin se připravoval plácek, který býval kdysi autobusovým nádražím, ke kaskadérským výkonům, které braly dech.

„Příprava je náročná především po administrativní stránce. Musíte najít místo pro show, vyběhat patřičná povolení a neopomenout reklamu,“ řekl Emil Chaloupka, který s touto show začínal před osmi lety. Tehdy jako vyučený autoklempíř z artistické rodiny začal s kamarádem, který takovou akci poprvé viděl v Německu, provozovat první monster truck show v Čechách. Nyní již druhým rokem každý z nich jezdí se svou vlastní show.

S autem ve vzduchu

Úvod patřil rychlé jízdě, kdy se dvě auta míjela v blízkosti několika centimetrů, nebo vyrazila proti sobě se zařazenou zpátečkou. Následovala jízda po dvou kolech. Nebezpečné kousky vyšperkovali kaskadéři přelézáním z okénka, naskakováním za jízdy anebo projížďkou s dobrovolníky z publika. Vřeštění dvou dobrovolnic, které se rozhodly zkusit spolu s Emilem Chaloupkou jízdu po dvou kolech, bylo slyšet široko daleko a vyvolalo upřímný smích v publiku.

„Nejnáročnější je jízda po dvou kolech v osobním voze a pak totéž s tím rozdílem, že se jede dokola na tomto malém prostoru,“ prozradil Emil Chaloupka. „Příprava vozů a jednotlivých čísel je poměrně náročná, ale není to o čase, jako spíše o tom nic nepodcenit,“ prozradil Chaloupka s tím, že inspiraci hledá na internetu.

Podle jeho slov si nejprve připraví vůz a vyzkouší si akci takříkajíc nanečisto. Tento první pokus je nejhorší a občas se stane, že Chaloupku přepadne obava, jestli to dobře dopadne. Druhý pokus se už většinou předvádí rovnou před publikem.

Dramaticky působilo projetí hořícím hrazením, které tvořily tyče omotané slámou a polité benzínem, s kaskadérem na kapotě. Neméně dechberoucí byl crash auta, kdy při nájezdu na rampu řidič prudce strhl volant a otočil auto kolem podélné osy o tři sta šedesát stupňů.

Jako balet působila jízda vozu, který neměl zadní část, ale byl složený ze dvou předních dílů. Volant i řadicí páku měl nejen předek ale i „zadek“ vozu. Kaskadéři usedli do jednoho vozu, každý za jeden volant a auto se dalo do pohybu. Vidět vůz, který jezdí bokem a vypadá při tom, jako když tančí, je úžasné.

„Toto auto je naprostý unikát a jeho postavením jsme strávili měsíce tvrdé práce. Máme ještě dvě Calibry, Omegu, Jeepa, jednoho pětitunového a sedmitunového trucka a spoustu dalších,“ pochlubil se Chaloupka.

Drobeček likviduje

„Jistě, že by bylo ideální uskutečnit akci někde za městem na letišti, ale chci být se show lidem lépe dostupný. Neumím si představit, že by publikum za námi muselo jezdit až někam za město,“ řekl majitel show Emil Chaloupka. Tým čítá celkem šest lidí, z toho jezdí čtyři muži a jedna žena. Podle Chaloupky dělají všichni všechno. Když je třeba, jdou uklidit plac, vyvěsit plakáty, vyřídí povolení, postarají se o vozový park a samozřejmě pak účinkují v programu.

Závěr odpolední sedmdesátiminutové show patřil oblíbenému „lisování“ aut monster trucky. K tomu účelu si Chaloupkův tým doveze stará vozidla z autovrakoviště. Lidé také reagují na výzvu a dovezou svůj starý automobil k bezpodmínečné likvidaci. Pak se nemusí starat o žádné papírování s odhlašováním vozu a ještě dostanou volné vstupenky na show.

„Stává se, že lidé volňásky odmítnou, protože nechtějí vidět, jak jim před očima likvidujeme třeba žigulíka, kterého si kupovali před pětadvaceti lety v Tuzexu,“ řekl s lehkým úsměvem Chaloupka.

„Bylo to celé bezva, ale fakt hustý bylo lisování těch starých aut monster trucky,“ pochvaloval si po skončení programu jedenáctiletý Pavel Bartoš z České Lípy. I přes nebezpečné kousky, které kaskadéři předvádějí v této jedinečné Chaloupka Monster truck show, je akce prodchnuta vtipem, lehkostí a diváci nemají ani na okamžik šanci se nudit. První česká monster truck show je v České Lípě k vidění ještě o tomto víkendu od pěti odpoledne, a stojí to za to.

Tomáš Mařas