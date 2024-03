Stánek U Rozáry na kruhovém objezdu v Zahrádkách poskytuje rychlé občerstvení včetně zmrzliny už řádku let. Vít Kašpar ho začal provozovat hned po sametové revoluci. Nejprve tam s otcem umístili stavební buňku. Protože zájem byl stále větší, rozšiřoval až do dnešní podoby.

Ale nefungovalo to podle jeho představ. Vrhl se tedy na gastro. Práce ho bavila, i když to byla dřina. „Musíte tam být od rána do večera, lidem nemůžete říct, že mají jít v 10 hodin domů. To by k vám nikdo nechodil. V sezóně tam musíte být v kuse,“ vysvětlil.

Samozřejmostí jsou také úklidové práce okolo objektu. „Musíte uklízet a minimalizujete náklady tím, že neplatíte lidi, takže si všechno děláte sám. Tenkrát jsme ještě fungovali jako rodina, takže pomáhala manželka a děti. Dnes už je všechno jinak,“ povzdechl si.

Tehdy také vyvstal nápad, že by bylo fajn mít u stánku i hudbu. „Oslovovali jsme muzikanty. Následně jsem se seznámil s Fandou Volemanem z kapely Czechout a pak s Danem Jandáčem, který začal festivaly zaštiťovat. Staral se o kapely a propagaci,“ upřesnil čtyřnásobný otec.

Z této spolupráce vykrystalizovala podoba, kterou známe dnes. Přijedou tři až čtyři kapely, hudebníci hrají za pivo a za pečené prase a vstup pro účastníky je zdarma.

„V okolí je málo hudebních akcí. A pokud jsou, většinou se jedná o komerční věci. My se od začátku snažíme pořádat tyto události jako podporu českolipskému kulturnímu dění, respektive českolipským hudebníkům a již od prvních ročníků máme vstupné zdarma,“ vysvětlil Daniel Jandáč svou motivaci.

Nyní už plánují čarodějnice a dále akce na 29. června, 20. července a 14. září. Muzikanti, kteří by si chtěli v dalších termínech zahrát, ho mohou kontaktovat přes facebookové stránky.

Také Kašpar provozuje festivaly spíše pro zábavu a podotýká, že je s tím spousta práce. „Musíte vše připravit, uklidit, postavit hranici a ještě zabít prase,“ usmál se činný farmář s tím, že právě kvůli téhle akci a rodinným sešlostem chová prasata. Jinak se věnuje chovu ovcí a krav.

Akci je třeba také zaštítit administrativně. „Kvůli vyhlášce o rušení nočního klidu musím oslovovat obec. To dříve nebylo, o to to bylo jednodušší,“ poznamenal dvaapadesátiletý muž.

Nyní naráží na odpor části zastupitelů, kterým pořádání festivalů vadí. Momentálně je tedy povolené o čarodějnicích do půl noci a v dalších termínech do deseti hodin večer. Pokud bude mít ještě sílu, plánuje požádat obec znovu o zkrácení doby nočního klidu.

„Kapela hraje za obecní kovárnou a bouda je směrem na Jestřebí, takže hluk do vsi vůbec nejde. Navíc je to jen třikrát do roka,“ povzdechl si.

O čarodějnicích je každoročně hojná účast. „Přijde něco mezi 150 až 200 lidmi. Parkoviště je úplně plné,“ rozhovořil se o zájmu a podotkl, že dřív chodil stejný počet účastníků i na další termíny.

Nyní je to jen několik desítek. „Mám pocit, že se mění doba. Večer už si ani nemáte kam jít sednout. Všechno je otevřené jen přes oběd,“ pokrčil rameny.

On už stánek také neprovozuje. Od roku 2013 ho poskytl na pronájem. Festivaly ale dělá nadále, protože současný nájemce o ně nemá zájem.

„Je s tím hodně práce. Ve čtyřech lidech jsme je dělali čtyři dny. Aby člověk neprodělal, musí obsluhovat sám,“ přiznal a připomněl, že momentálně je rovněž problém sehnat na jakoukoliv práci lidi.

Letos v dubnu proběhne už 56. akce a vystoupí na ní českolipská kapela „Banout“, provodínští „Vypal“ a novoborští „Štěpánůf brácha”. Původně plánovaná hlavní hvězda z Polska bohužel ze zdravotních důvodů nedorazí.

