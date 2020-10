Zdroj: Deník Moc ovlivnit výsledek druhého kola senátních voleb má ve svých rukou 116 786 voličů zapsaných v seznamech celkem 231 okrsků volebního obvodu číslo 36 Česká Lípa. Do horní komory usedne buď stávající senátor Jiří Vosecký, nebo Vít Vomáčka. Oba se do poslední chvíle snaží přesvědčit co nejvíce lidí, aby ještě jednou k volbám přišli a dali jim svůj hlas.

Vosecký soudí, že na výsledku prvního kola je znát, jak starostové v Libereckém kraji drží pohromadě, pomáhají si řešit běžné i mimořádné úkoly. „Lidé si všímají, že dříve zanedbaný kraj se změnil. Řešíme projekty, umíme komunikovat a leccos protlačit,“ řekl. Podle něj lidé, kteří mu dali hlas, ocenili, že se angažoval při shánění dezinfekce, šití roušek. „Pomáhal jsem v době první vlny koronaviru, také jsem dával dohromady obce na Mělnicku, kde mají své specifické problémy,“ doplnil Vosecký.

Zdroj: Deník / VLP Externista

Lidé si na druhou stranu všimli, že při hlasování v Senátu chyběl častěji než například jeho kolega Michael Canov z Liberecka. „Máme trochu rozdělené úlohy, on je legislativec, já mám více funkcí v komisích a výborech, které zasedají v době jednání pléna, a když jsem tam nominovaný, tak tam musím. Pokud jde o hlasování zásadního charakteru, tak se tam snažím být,“ vysvětlil Deníku.

„Také jsme třeba v rámci zdravotního výboru byli dvakrát kontrolovat projekty v rozvojových zemích, což se stalo dvakrát v době pléna, což je pak na statistice hlasování znát,“ doplnil Vosecký. Pochvaluje si, že za šest let v klubu hnutí STAN nikdy nezažil nařízení, jak má kdo hlasovat. „Senát je teď hodně postaven na regionálních osobnostech a žádné stranické sekretariáty na ně nemají vliv,“ uvedl.

Když ze Senátu neodejde, chce pokračovat ve svém zaměření na sociálně-zdravotní sféru, rozvoj regionu a zlepšení dopravní sítě, i podpoře tradičního průmyslu, jako je sklářství. Také zmínil, že může ve prospěch oblasti využít bohaté zkušenosti z přeshraniční spolupráce s partnerskými obcemi v Sasku a Polsku i z čerpání dotací z fondů EU.

Kampaň senátora Voseckého vyšla na 900 tisíc korun, podle něj ji financovala jeho hnutí SLK. „Na sněmu Starostů pro Liberecký kraj jsem měl schváleno až milion sto tisíc korun,“ potvrdil. O velkorysém rozpočtu svědčí i fakt, že nepřehlédnutelně zaplnil region billboardy.

Jeho soupeř Vít Vomáčka kandidující za ODS sdělil, že volby ho vyšly na 250 tisíc korun. Z nich 50 tisíc dal on sám, 200 tisíc pak ODS. „Jsem chudý, skromný starosta. Nikde třeba neuvidíte můj billboard,“ řekl v televizní debatě. Následně dodal, že nenabízí vize za miliardy, protože jako starosta malé obce umí hospodařit s málem. „Neslibuji megalomanské projekty, raději se starám o běžné strasti normálních lidí. Ty chci hájit, za ně budu bojovat. Na to nepotřebuji tisíce billboardů, vystačím si s těmi virtuálními.“ Jak zdůraznil, hodlá řešit každodenní starosti obyčejných lidí. „Obyčejný člověk zůstává v pozadí, problémů je dlouhá řada – zdravotnictví, školství… Zeptejte se běžného občana, jaké to je, když shání zubního lékaře,“ řekl Vomáčka a nastínil, kam by se v případě zvolení ubíral jeho zájem pro práci ve výborech a komisích horní komory.

Na otázku, co by v roli senátora chtěl prosadit pro region, uvedl, že odpověď je složitá: „Slibovat teď něco jako investiční akce by bylo vůči voličům nefér. Nerad bych pak byl osočován, že jsem byl senátor, který kudy chodil, tak sliboval,“ komentoval. Jak tvrdí, problémy celého obvodu si uvědomuje, například Mělnicko má problém s plánovanou výstavbou spalovny i s dopravní obslužností. „Českolipsko by si zasloužilo hospic, překvapuje mě, že za 29 let na to nikdo nemyslel,“ zmínil Vomáčka. Opakovaně prohlásil, že si klade za úkol prosazovat, aby samosprávy byly rovnocenným partnerem pro stát.

Razantně odmítá nařčení na sociálních sítích z jakéhokoliv nekalého vedení volební kampaně. S Jiřím Voseckým prý mají léta korektní vztahy, podobně jako s řadou členů SLK, a rozhodně by je nepošlapal kvůli jedné kampani. „Jsem přesvědčen, že negativní kampaň, osobní útoky nikdy nevedou k zisku bodů u voličů,“ ujistil kravařský starosta. V kampani slíbil věnovat z platu senátora 5 tisíc korun na dobročinnost.

Zdroj: Deník / Petr PokornýJiří Vosecký, Okrouhlá, (69)

kandidát STAN + Starostové pro Liberecký kraj, senátor, bývalý starosta obce

- rodák z Nového Boru

- vyučen v oboru strojní zámečník (1969) a strojník sklářských automatů (1979)

- od roku 1973 pracoval v Crystalexu Nový Bor jako strojník sklářských automatů

- v letech 1990 -1996 místostarosta obce Okrouhlá

- od roku 1996 byl do 2014, 2016 - 2018 starostou Okrouhlé,

- byl předsedou svazku obcí Novoborska, místopředsedou Euroregionu Nisa

- mandát senátora získal od 18. 10. 2014

- v Senátu 1. místopředsedou klubu STAN, členem Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, místopředsedou Mandátového a imunitního výboru, stejně jako Volební komise a Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova

- ženatý, dva dospělí synové

- jeho zájmem jsou včely, zahrada, pěší turistika, historické sklo



Zdroj: Deník / VLP ExternistaIng. Vít Vomáčka MBA, Kravaře v Čechách, (60)

nezávislý kandidát za ODS, dlouholetý starosta obce

- rodák z České Lípy

- 29 let stojí v čele Kravař

- v roce 1996 vizionářsky založil obecní dopravní společnost Bus Kravaře

- obecní autobus i řídil

- zveřejňoval jména pachatelů trestné činnosti, zvelebil školu, přispěl ke stavbě obchvatu Kravař

- absolvent České zemědělské univerzity v Praze

- rozvedený, má dvě dcery a tři vnučky

- ze zálib uvádí basketbal a životopisy významných osobností