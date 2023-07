Miss Baculaté Křivky je jedinečná celorepubliková soutěž pro korpulentní krásky, o vítězství se v letošním sedmém ročníku utká dvanáct finalistek. Hned pět z nich pochází z Českolipska.

Všechny finalistky Miss Baculaté Křivky 2023. | Foto: Baculaté Křivky

Organizátorky se snaží vést soutěž v rodinném duchu. Usilují o to, aby každá žena, která má nějaké to kilo navíc, zažila něco, co jí pomůže zvednout hlavu a říct: „Jsem baculka, a jsem na sebe hrdá!“

„Podporujeme ženy plných tvarů, aby našly své ztracené sebevědomí, své místo ve společnosti. Jak s tím dále dámy naloží, je jen jejich volba,“ podotkla za tým Baculaté Křivky Veronika Buriánková.

Na finálovém večeru, který proběhne 16. září v Kolíně, předvedou finalistky úvodní tanec, představí se v rozhovorech a nebude chybět ani přehlídka ve spodním prádle či volné disciplíny. O vítězkách rozhodne odborná porota, zatímco diváci v sále vyberou Miss Sympatie Baculaté Křivky. Zároveň rozdány další dva tituly, a to Miss Facebook Baculaté Křivky a Miss Sympatie Ulla Popken 2023. Hlasování na Facebooku je už v plném proudu. Kdo chce podpořit svou favoritku, stačí dát „like“ k její fotce v hlasovacím albu.

Deník každé finalistce z Libereckého kraje položil čtyři otázky a níže si můžete přečíst jejich odpovědi.

Simona Pavlíková, Dubá, 25 let

soutěžní číslo 10

Simona Pavlíková.Zdroj: Baculaté KřivkyProč jste se rozhodla přihlásit do soutěže Baculaté Křivky?

Já se popravdě přiznám, že to nebylo ani rozhodnutí jako spíše zábava. Moje dlouholetá kamarádka Lucie Venclová (finalistka č. 9) mi o této soutěži pověděla, když se sama dostala do finále. Ten večer jsme slavily a nenapadlo nás nic lepšího, než abych to zkusila, protože by byla sranda, kdyby mě vybrali a mohly jsme si tím projít společně. Zkusila jsem to a štěstí se na mě usmálo. Hlavně oceňuji píli, snahu a ochotu Baculatých Křivek ukázat světu, že i korpulentní/plussize/baculaté ženy a dívky mohou chodit krásně oblečené a fungovat normálně ve společnosti bez předsudků. A to byl i můj důvod potvrzení účasti v soutěži. Ukázat, že jsme ženy, které se rády krásně oblékají, cestují, milují a jsou milovány a nemusíme se omezovat.

Setkala jste se někdy ve svém okolí s narážkami na svou váhu?

Samozřejmě, že jsem se setkala nejen s narážkami, ale bohužel i urážkami. Jsem obdařena kily navíc už od dětství. To znamenalo, že už i na základní škole byly narážky a uštěpačné poznámky. Na střední škole se karta obrátila a nejen, že mě moji spolužáci brali takovou, jaká jsem byla, ale i já na sebe začala koukat jinýma očima a naučila se sebelásku. V dnešní době, kdy si všichni myslí, že můžou říkat vše, se také najdou jedinci, kteří si myslí, jací nejsou světoborní, když si myslí, že mi mohou ublížit pomocí narážky na mou váhu. Už jsem se naučila takovým urážkám jenom smát a položit otázku, jestli se kvůli tomu mám rozbrečet a utéct nebo jakou reakci čekají na svou poznámku. Samozřejmě nechci, aby všichni milovali ženy s kily navíc, ale důležitý je respekt a uvědomit si, že máme emoce. Bohužel nejen česká společnost není připravena nás vidět jako normální lidi. Homosexuálové a afroameričani si také museli počkat, tak snad se dočkáme přijetí i my.

Co byste vzkázala ženám, které nemají „modelkovské míry“ a trápí se kvůli tomu?

Podívejte se na sebe do zrcadla. Každá máme své kouzlo. Jedna přivedla na svět nový lidský život, další může být vzdělaná a mít nepřeberné znalosti, další dosáhla v životě všech svých cílů. Můžeme mít po boku i partnery či partnerky, které nás milují. Najděte to své nej ze sebe a vždy, když se vás někdo pokusí potopit, vzpomeňte si na to. Samozřejmě můžete zkusit diety a cvičení a dosáhnout „modelkovských mír“ nebo se nebojte zkusit se obrátit na odborníka v oblasti psychologie. Není to žádná ostuda a mohl by vám pomoct najít ztracenou sebelásku a sebevědomí.

Co by pro vás znamenalo vítězství v soutěži?

Samozřejmě by mě potěšilo umístnění na jakékoliv příčce, ale spíš jsem si přišla pro zážitky a nové zkušenosti. Pokud bych vyhrála korunku, bylo by to pro mě spíš uspokojující v tom, že bych ukázala všem, že i prostorově výraznější ženy mohou být krásné a pyšnit se titulem Miss. Dokázat, že nemusíme chodit v neforemných pytlích a snažit se nestrhávat na sebe moc pozornosti. Jsme krásné ženy, matky, manželky, přítelkyně, kamarádky, dcery, a hlavně jsme lidi, kteří mají duši a city.

Zdroj: Youtube

Denisa Nováková, Doksy, 30 let

soutěžní číslo 8

Denisa Nováková.Zdroj: Baculaté KřivkyProč jste se rozhodla přihlásit do soutěže Baculaté Křivky?

Abych ukázala, že i baculaté slečny jsou krásné a nestydí se za svoje špíčky. Ať si věří a neschovají se, každá jsme krásná.

Setkala jste se někdy ve svém okolí s narážkami na svou váhu?

Bohužel ano. Už od malička jsem baculatá, stále slyším narážky: „Ta je tlustá a ještě si o sobě myslí. Měla by se sebou něco dělat.“ Ale jak říkám, každá jsme něčím krásná a já se milují taková, jaká jsem.

Co byste vzkázala ženám, které nemají „modelkovské míry“ a trápí se kvůli tomu?

Holky, nenechte se nikým a ničím odradit. Hlavu vzhůru, mějte se rády a buďte na sebe hrdé.

Co by pro vás znamenalo vítězství v soutěži?

No to je záludná otázka (smích). Určitě by mě výhra potěšila. Jako každá z nás jsem snila, že se jednou stanu tou princeznou.

Zdroj: Youtube

Tereza Holečková, Volfartice, 24 let

soutěžní číslo 3

Tereza Holečková.Zdroj: Baculaté KřivkyProč jste se rozhodla přihlásit do soutěže Baculaté Křivky?

Chtěla jsem si především zvednout své sebevědomí, které je na bodě mrazu. A také jsem doufala v to, že najdu skvělé přátelé, což se i podařilo.

Setkala jste se někdy ve svém okolí s narážkami na svou váhu?

Ano, spoustu narážek jsem na svou váhu slyšela. Spousta lidí si neuvědomuje, čím si daná osoba může procházet. Neví, kvůli čemu je korpulentní. A taktéž to může způsobit dost vážné problémy jako je bulimie či anorexie.

Co byste vzkázala ženám, které nemají „modelkovské míry“ a trápí se kvůli tomu?

Vzkázala bych jim to, že se nemají trápit kvůli nějakému kilu navíc. Jsou krásné právě teď a tady. Nikomu nenáleží kritizovat druhého postavu. Není daná žádná tabulka krásy. Co je pro někoho ošklivé, to je pro druhého krásné. Žijeme jen jednou, nač se trápit kvůli váze.

Co by pro vás znamenalo vítězství v soutěži?

Znamenalo by to pro mě to, že bych všem, kdo si na mě ukazoval prstem, kvůli kilům ukázala, že i já, mužů být královnou krásy.

Zdroj: Youtube

Lucie Venclová, Nový Bor, 36 let

soutěžní číslo 9

Lucie Venclová.Zdroj: Baculaté KřivkyProč jste se rozhodla přihlásit do soutěže Baculaté Křivky?

Do miss Baculaté Křivky jsem se přihlásila, abych si zvedla sebevědomí, jelikož moje sebevědomí není tak velké. Abych získala nové zkušenosti, nové přátelé a hlavně abych ukázala všem lidem, že i my baculky jsme krásné, jak vnitřně tak i náš zevnějšek.

Setkala jste se někdy ve svém okolí s narážkami na svou váhu?

Ano setkala, už jako malé se mi posmívali a měli narážky. Poté, co jsem nastoupila na školu a internát, bylo to jiné, měli mě rádi takovou, jaká jsem. Poté co jsem začala pracovat jako kadeřnice, se to zlomilo. Samozřejmě se najdou lidé, co se na mě podívají a vím, že si myslí o mě své. Ale víte, každý má svůj názor a každý si může myslet, co chce. Moje motto je „Nikdo není dokonalý, ani já ne. Každý jsme ale unikát.“ Naučila jsem se žít taková, jaká jsem a komu se to nelíbí, tak na mě nemusí koukat. I když ono je to těžké, je mě všude plno (smích). Dokážu si ze sebe udělat legraci a mám okolo sebe lidi ,kteří mě mají rádi, ať jsem jaká jsem, a za to je moc miluji a jsem za ně vděčná.

Co byste vzkázala ženám, které nemají „modelkovské míry“ a trápí se kvůli tomu?

Holky, mějte se rády, milujte se. Nepodceňujte se, mějte sebevědomí, jelikož jsme krásné plné života a smíchu. I my dokážeme víc, než si myslí ostatní. Pokud máte svůj sen, splňte si ho. Zvedněte hlavu vzhůru a běžte. Protože jste jedinečné, unikátní a krásné. Ukažte všem, co ve vás je.

Co by pro vás znamenalo vítězství v soutěži?

Vítězství sama nad sebou, že jsem to zvládla a ukázala všem, že jsme krásné a jedinečné. Hlavně by mi to zvedlo sebevědomí ještě víc. Byla bych na sebe pyšná a neskutečnou radost bych měla. Ale nebojte, do nosánku by mi nenapršelo (smích).

Zdroj: Youtube

Monika Schusterová, Dubnice, 34 let

soutěžní číslo 1

Monika Schusterová.Zdroj: Baculaté KřivkyProč jste se rozhodla přihlásit do soutěže Baculaté Křivky?

Přihlásila jsem se z hecu.

Setkala jste se někdy ve svém okolí s narážkami na svou váhu?

Ano, nesčetněkrát. Už od dětství mě provází posměchy kvůli postavě.

Co byste vzkázala ženám, které nemají „modelkovské míry“ a trápí se kvůli tomu?

Že každá jsme krásná a originální. Každá z nás máme srdce a duši a zasloužíme si být spokojené samy se sebou.

Co by pro vás znamenalo vítězství v soutěži?

Určitě to, že bych na sebe mohla být hrda a snad by mě to posunulo dál ve focení pro nějaké firmy. A doufám, že by na mě moje děti byly pyšné.

Zdroj: Youtube