Na procházce se psem našel 55letý muž vyšší finanční obnos. Stalo se tak o státním svátku v pondělí 5. července na lesní pěšině na Cvikovsku. Zdá se, že peníze nikomu neschází.

Peněženka. Ilustrační foto | Foto: Vít Šimánek

„Protože se o nalezený obnos do dnešního dne nikdo nepřihlásil, rozhodli jsme se oslovit jeho majitele přes média,“ vysvětlila mluvčí českolipské policie Ivana Baláková. Oprávněný vlastník se může o ztracenou sumu přihlásit do pátku 23. července na obvodním oddělení Policie ČR ve Cvikově na telefonním čísle 974 472 600 v době od 7.30 do 15.30. „Mimo uvedenou dobu a také v sobotu a v neděli může kontaktovat naší bezplatnou tísňovou linku 158,“ dodala Baláková.