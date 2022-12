Umělecké tvorbě se Marta věnuje už od dětství, ačkoliv studovala jiné obory. Velkou mírou ji ovlivnilo studium judaistiky a teologie. Nyní pracuje v sociálních službách jako pečovatelka s tělesně a duševně postiženými lidmi.

Tato výstava "Dialogy" zobrazuje její vnímání života/světa a dialogu s ním. Také osobní bolesti a následným, až někdy nutkavým, puzením se ptát, komunikovat a vést dialog. V prostorách kina jsou k vidění její olejová a akrylová plátna, akvarely, kresby, hliněné a skleněné objekty.

Jak upřesnila Ilona Rejholcová z pořádající organizace Kultura Nový Bor, tato výstava je prodejní a ke zhlédnutí do konce roku 2022, každý den i ve svátek. Lidé mohou přijít od pondělí do pátku v čase od 17.00 do 21.30 hodin a v sobotu i v neděli od 15.00 do 21.30 hodin