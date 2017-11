Když vám vítr vezme střechu

Českolipsko - Pokrývači mají nyní napilno. Deštivé dny po silné vichřici žádají rychlé doplnění opadaných tašek i rozsáhlejší opravy.

Pár záběrů z okolí českolipského hotelu Merkur.Foto: Deník/Vít Černý

O zhruba třetinu střechy přišel při víkendové vichřici bytový dům v českolipské Mánesově ulici. Obnažené dřevěné podbití se podařilo alespoň provizorně zakrýt už během pondělí. S dalším postupem musí sdružení vlastníků vyčkat po vyjádření pojišťovny.



Informovat město, postavit zábrany, odklidit poškozené části a začít s přípravou na zakrytí. To je jen zkrácený výčet z činností, kterými se muselo po odtržení střechy znenadání plno lidí začít věnovat. „Pan Kouba tu byl od rána a neustále něco řešil, nechtěl ani kafe,“ vypráví jedna z obyvatelek domu s tím, že litovali obyvatele bytů v horním patře, kterým kvůli dešti domů zatékalo. Naštěstí to netrvalo dlouho.



Jak popisuje David Kouba ze stejnojmenné realitní kanceláře, která má správu domu na starost, sehnat pokrývače a vysokozdvižnou plošinu nebylo po větrné kalamitě snadné, ale povedlo se.



„Už během pondělního dopoledne byla střecha provizorně zakrytá. Když to řeknu zjednodušeně, tak jsme v tom cvičení. Navíc například dlouhodobě spolupracujeme s městem, se kterým proběhla rychlá komunikace kvůli záboru,“ říká Kouba. K menšímu poškození došlo i u jednoho ze sousedních domů spravovaných stejnou kanceláří, zde by měla být střecha zakrytá během dneška.



„Nejdříve jsme dělali rychlé opravy, teď začínáme s rozsáhlejšími pracemi. Skoro každé dvě hodiny někdo telefonuje, že něco potřebuje,“ říká Ondřej Bohatý z českolipské firmy Boonstřechy. A kvůli deštivému počasí klienti oprávněně spěchají.



Naopak pokrývač David Junek výraznou změnu nezaznamenal. „Jedeme standardní zakázky. Hlavní je, že naše střechy vydržely,“ směje se Junek.