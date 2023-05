Menší poprask, především na sociálních sítích, způsobila zpráva města, že investoři mají vážný zájem postavit u kruhového objezdu na sídlišti Lada v České Lípě restaurace McDonald’s a KFC. Českolipané do těchto podniků nyní zajíždí buď do Liberce, Mladé Boleslavi nebo do Děčína.

Záměr prodat část dvou nezbytných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa na Ladech odsouhlasili českolipští zastupitelé na svém středečním zasedání. Na pozemku, který se nachází vedle silnice I/9 za restaurací Yukon, by měla vyrůst restaurace McDonald’s. Na pozemku u kruhového objezdu u benzinové pumpy by měla stát restaurace KFC. Podle představitelů radnice, kteří některé obavy uvádí na pravou míru, byl zatím projednán záměr prodeje pozemků a o samotném odprodeji by zastupitelstvo rozhodovalo během léta.



„Obě společnosti si udělaly vlastní průzkum trhu. Požadavkem z jejich strany bylo, aby pozemky byly těsně u silnice I/9. Nalézt tak vhodné místo nebylo úplně jednoduché. Pokud nenastanou žádné další komplikace, restaurace by na sídlišti Lada měly vyrůst zhruba do dvou let,“ upřesnil místostarosta Martin Brož. „Zvýšené dopravní zátěže bych se neobával. Zákazníci nebudou vyjíždět přímo na sídliště. Ani si nemyslím, že by tyto podniky rychlého občerstvení mohly konkurovat zdejším restauracím. Ten, kdo je zvyklý na klasickou kuchyni, polední menu, určitě nepřejde na hamburgery,“ mínil.

„Chápu, že ne každý do těchto restaurací chodí, většina z nás si ale jídlo z mekáče nebo KFC ráda dá,“ poznamenala starostka města Jitka Volfová. Podle ní je požadavek od veřejnosti, aby v České Lípě byly také tyto restaurace, již dlouhodobý. „Oba řetězce město oslovily nezávisle na sobě. To, že chtějí být vedle sebe, nás samotné překvapilo, ale tvrdily, že si nekonkurují, ale doplňují se v nabízených službách,“ řekla českolipská starostka s tím, že pokud plán vyjde, obyvatelům a návštěvníkům se tak v okresním městě rozšíří nabídka možností, kam se jít najíst.

„Ale také tím vytvoříme nová pracovní místa. Kromě toho oba podniky využívají hojně i brigádníků z řad studentů středních škol. Navíc můžeme s restauracemi spolupracovat na různých akcích ve městě,“ uvedla Jitka Volfová. Vedení města předpokládá, že by KFC i McDonald’s nejspíš přilákaly do České Lípy i další obchody, kterých se místní dožadují.

„Asi nejlépe vybrané místo, centrum, je nesmysl. Ono tohle jídlo se brzy omrzí a Českolipáci by to neuživili. Takhle to bude u cesty, obchvat v nedohlednu, takže proč ne. Jen co to udělá s už tak špatnou dopravou. V Lípě není možnost si dát rychle dobrý burger v poměru cena kvalita. Nicméně tomu uvěřím, až to tam bude stát,“ napsal do diskuze na síti Petr Jandus. S obavami se přidala i Věra Bosáková: „Zůstane nám na Ladech aspoň kousek louky? Nemám nic proti Mekáči ani KFC, ale musejí být oba zrovna na Ladech tak blízko od sebe? Jde hlavně o parkoviště a provoz.“

Řetězce plánují postavit restaurace včetně příjezdových komunikací a parkovišť. Společnost McDonald’s chce stavět na pozemku p. č. 5750/112, ze kterého plánuje koupit sedm tisíc metrů čtverečních z celkových necelých 17 tisíc. KFC by mělo vyrůst na pozemku p. č. 5750/118, ze kterého chce tři tisíce metrů čtverečních z celkových 4300.

Novinku část lidí přivítalo, část protestuje, nebo má nereálné návrhy. Krok města vedl ale i ke vzniku petice. „Protestujeme proti záměru zastupitelstva města Česká Lípa prodat pozemky na sídlišti Lada za účelem výstavby McDonald's a KFC. Nesouhlasíme zejména s plánovaným umístěním těchto podniků, jejichž součástí mají být okénka pro motoristy a parkoviště, v těsné blízkosti obytných domů. Zvýšený automobilový provoz a hlučnost, ke kterým by výstavba vedla, budou totiž mít negativní vliv na kvalitu života v této části sídliště. Současně věříme, že je město schopné pro oba pozemky nalézt mnohem smysluplnější využití pro místní obyvatele,“ stojí v záhlaví této nové petice.



O restauraci McDonald’s se v České Lípě mluví už roky. V roce 2011 koupil developer, firma GIBELOTTE a.s., pozemek na sídlišti Špičák u kruhového objezdu poblíž prodejny LIDL se záměrem vybudovat zde restauraci McDonald’s. Tento záměr byl zakotven i ve smlouvě jako podmínka prodeje pozemku. Jelikož do dnešního dne nebyla tato podmínka splněna, platí firma již cca 10 let smluvní pokutu ve výši 500 korun za den. „Tento plán developera ztroskotal,“ potvrdil místostarosta Martin Brož.