Řetězec provozoven rychlého občerstvení KFC bude mít svou pobočku také v České Lípě. Stát bude na okraji sídliště Lada, na louce vedle kruhového objezdu v blízkosti silnice I/9.

KFC. Ilustrační foto | Foto: Deník / Alexandr Vanžura

Zastupitelé města tento týden odsouhlasili uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na prodej pozemku společnosti KSM port s.r.o, která restauraci postaví. „Podle našich informací chce řetězec zařadit stavbu pobočky v České Lípě do svého rozpočtu na příští rok. Otevřít by se mohlo na podzim 2024,“ uvedla starostka města Jitka Volfová.

Po oblíbeném typu občerstvení podle ní občané volají již dlouho dobu a dosud za ním museli jezdit do Liberce nebo Mladé Boleslavi. „Jde o další službu pro občany a věřím, že se do budoucna podaří přilákat i další značky, které ve městě lidem chybí, třeba obchody s oblečením," podotkla starostka.

Společnost získá cca 3000 metrů čtverečních pozemku za cenu minimálně 1700 korun a maximálně 1800 korun za metr čtvereční. Konečná cena bude stanovena v kupní smlouvě. Samotná restaurace by měla zabrat plochu 350 m² a bude jednopatrová.

Proti výstavbě pobočky KFC se vyslovila část obyvatel sídliště Lada, kteří měli obavy z nadměrné dopravy nebo kácení stromů. I proto město původně hledalo i jiné lokality. „V rámci možností územního plánu se ale vhodnější místo nepodařilo najít. V každém jiném případě by to byl běh na opravdu dlouhou trať. Chápeme obavy občanů o to, jak bude po výstavbě restaurace vypadat bezprostřední okolí jejich bydliště, ale zástupci společnosti nás i je ujistili, že provoz bude mít pro obyvatele sídliště minimální dopady,“ vysvětlila Volfová.

Vjezd bude přímo z kruhového objezdu, navíc se společnost zavázala vybudovat 22 parkovacích míst, které budou mimo provozní dobu KFC k dispozici lidem ze sídliště. Společnost by měla postavit i průchozí chodník z parkoviště k bytovým domům. „Bylo dohodnuto, že v místě zůstanou také všechny stávající vzrostlé stromy. V restauraci budou navíc využity nejmodernější technologie, tedy by občané neměli cítit žádné výpary z kuchyně,“ doplnila starostka.

Provozovna nabídne kolem sedmdesáti pracovních míst, z toho až padesát pro brigádníky. „To vnímáme jako další velké plus, protože nabídka brigád ve městě je v současné době velmi omezená,“ podotkl místostarosta Martin Brož.

O pozemek ve stejné lokalitě projevil před časem zájem i řetězec restaurací McDonald´s. Ten by však nakonec měl svou pobočku otevřít na sídlišti Špičák, jak bylo v plánu už před více než 10 lety. V roce 2011 koupil developer, firma Gibelotte a.s., pozemek u kruhového objezdu u prodejny Lidl, a to se záměrem vybudovat zde právě restauraci McDonald’s.

„Tento záměr nebyl do dnešního dne naplněn, firma tedy už zhruba deset let platí městu smluvní pokutu za nenaplnění záměru. Plán na vybudování mekáče na jiném místě však firmu aktivizoval a nyní máme zprávu, že by měla restaurace nakonec vyrůst na původně zamýšleném pozemku na sídlišti Špičák,“ upřesnil Brož.

