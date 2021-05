Vůně upraženého popcornu, pohodlné sedačky, velké filmové plátno, perfektní obraz a zvuk. To vše neodmyslitelně patří k návštěvě biografu. V pondělí 24. května v rámci další vlny rozvolnění vládních opatření mohla kina obnovit svůj provoz, přesto si filmoví nadšenci ve většině případů stále nemohou tento kulturní zážitek dopřát. Multikina a většina jednosálových kin v Libereckém kraji zůstala kvůli přísným restrikcím nadále uzavřena.

Semilské kino Jitřenka je výjimkou. Možnost znovuotevření uvítalo v pondělí školním dopoledním představením pro dvě třídy. Běžným divákům tu plánují nabídnout v následujících dvou týdnech oscarové filmy jako Chlast a Země nomádů a vrátí se i k reprízám filmů, jejichž promítání narušila na podzim epidemie koronaviru.

Nejsme policie, říká kinař

„Jsme připraveni dodržet všechna nařízení. Stále doufáme, že vláda ještě přehodnotí kontrolování diváků ze strany zaměstnanců kina. Divák je většinou dospělý a svéprávný člověk a za dodržování nařízení by si měl nést odpovědnost,“ řekl vedoucí kina Ondřej Šír. Podle něj kulturním pracovníkům nepřísluší kontrola dodržování epidemických nařízení. „Nejsme policie,“ zdůraznil.

Aktuálně platí nařízení, které stanovuje maximální vnitřní kapacitu pro návštěvníky na 500 osob, které mají buď antigenní test ne starší než 72 hodin, nebo negativní PCR test ne starší než sedm dní. Jako potvrzení o bezinfekčnosti stačí i doba tří týdnů po první dávce očkování proti covidu-19, či případné doložení, že jsou do 90 dní od prodělání onemocnění covid-19. Provozovatelé také mohou obsadit maximálně polovinu celkové kapacity.

Tyto restrikce způsobily, že nadále zůstalo uzavřené Městské kino Nový Bor. Předběžně by mohlo přivítat první návštěvníky 17. června. „Rádi bychom hráli v létě především české filmy, ale i zajímavé zahraniční, které byly oceněny na filmových festivalech, či pohádky pro děti. Na konci června by zatím podle distribučního plánu mohla jít do kin česká komedie Matky v hlavní roli s Vladimírem Polívkou. V srpnu nás čeká Zátopek,“ nastínila nabídku jednatelka novoborského kina Ilona Rejholcová.

V loňském roce zde těsně před zavřením nainstalovali nový projektor v rozlišení 4K, diváci se mohou těšit i na premiéru lepší 3D projekce s novými brýlemi. V neposlední řadě kompletně vyčistili sedačky a vyměnili protihlukové dveře do sálu.

Podobná situace panuje i v turnovském kině Sféra, kde zatím probíhají stavební opatření. Provoz hodlají obnovit taktéž 17. června a do té doby plánují ještě spustit upravené webové stránky a doladit programové novinky. „Věříme, že v polovině června už bude u venkovních akcí režim mírnější. Jsme ale určitě připraveni dodržovat všechna opatření tak, abychom divákům vytvořili bezpečné a pohodlné prostředí pro sledování filmů,“ podotkl manažer a dramaturg Pavel Krupař.

O týden dříve, tedy 11. června, by se mohlo otevřít frýdlantské kino. Zde plánují promítat vždy v pátek, sobotu a neděli. Zatím vyčkávají, jak se bude situace vyvíjet a zda přijde další rozvolnění. „O prázdninách chystáme o pátcích a sobotách promítání letního kina. Doufáme, že vláda do té doby umožní i prodej občerstvení,“ řekl vedoucí městského kina Frýdlant Jan Plíšek. Zatímco loni město zvolilo pro letní promítání nádvoří radnice, pro letošek byl vybrán prostor za kamenným kinem.

V červnu přivítá filmové nadšence i kino Máj v Doksech, kde si připravili bohatý program. V druhé polovině října proběhne první dokská projekce Slámova filmu Krajina ve stínu, který letos získal sedm Českých lvů. „Filmová nabídka bude pestrá, na své si přijde každý. Děti si určitě nenechají ujít například slavnou dvojici Toma a Jerryho ve zbrusu nové animované verzi, nebo další nové rodinné animáky jako Duše, Luka nebo Chlupáčci,“ dodal dramaturg Miloslav Lomič.

Promítání pod širým nebem

Ani Jablonečané zatím nemohou vyrazit užít si filmový zážitek. Situace se změní 18. června, kdy proběhne promítání filmu Země nomádů ve zdejším letním kině. „Pokud to vyjde, se začátkem prázdnin se otevře kino Radnice. Junior až po prázdninách v září,“ upřesnil vedoucí jabloneckých kin Adam Gody Kocián.

Prázdnotou nadále zejí sály obou multikin v krajském městě. Největší překážku vidí v zákazu prodeje občerstvení a selekci diváků. „Za těchto podmínek se otevřít nedá,“ sdělil generální ředitel multikin CineStar Jan Bradáč.