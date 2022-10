Na letošním 19. ročníku triumfoval snímek Poslední závod. Získal ocenění hned ve dvou kategoriích, a to za nejlepší film i za režii. „Jsem rád, že se film líbil divákům i kinařům. Stojí za to chodit do kina a užít si film v plné kvalitě, řekl oceněný režisér Tomáš Hodan.